奧運開幕／開幕式磅礡大雨不減熱情 民眾觀禮大讚成功

奧運史上首次不在體育場內的開幕式昨晚在巴黎登場，大雨不減熱情，民眾紛紛聚在各區架設的球迷區大螢幕觀禮。民眾說，演出很成功，再度證明巴黎有能力達成很美好的事情。

巴黎奧運開幕。 新華社

巴黎奧運開幕式法國時間26日晚上登場，是奧運開幕式首度走出體育場，搬到塞納河上舉行。以碼頭取代看台、沿岸古蹟作為舞台，來自世界各地的運動員從東向西穿越巴黎，如同穿越法國歷史。

巴黎奧運開幕。 新華社

運動員搭乘共85艘船遊河出場，巴黎鐵塔上演燈光秀，由法國柔道傳奇希內、田徑名將佩雷克點燃聖火，搭配席琳狄翁的歌聲宣告奧運揭幕。

這屆奧運強調開放性，不僅開幕式向逾30萬民眾開放，且除了緊貼塞納河的4個區，巴黎各區政府都設有廣大的球迷區（Fan Zone），不僅有超大螢幕開放民眾隨時觀賽，也設置運動場與各種體驗專區。

巴黎奧運開幕。 路透社

開幕式登場後不久就下起大雨，但越來越大的雨勢並未澆滅民眾熱情。中央社記者前往的巴黎第10區球迷區仍湧進當地居民與國際運動迷，渾身濕透也要感受氣氛。

法國前陣子經過政治動盪，人心疲憊，讓許多人都對儀式抱持憂慮、質疑，但這場成功的開幕式彷彿重新給予民眾一股力量。

巴黎奧運開幕。 新華社

民眾卡洛琳（Caroline）向中央社表示，巴黎完成了這場驚豔的演出，「他們成功地呈現巴黎和法國的文化與歷史，能看到暴動、黃背心和政治問題之外的其他事情，真的很棒，顯示我們也有能力做出很美好的事，並接待世界到來」。

提到在塞納河上舉辦開幕式的決定，卡洛琳覺得很不錯。「他們一定互相爭執、改變規範讓演出得以進行，希望其他國家未來可以參考，因為我想連選手都很開心能走出運動場。巴黎讓所有人都能參加，而非只有買得起票的階層。有30萬人坐在塞納河沿岸，我想這就是成功。」

巴黎奧運開幕。 新華社

家住附近，不願獨自在家看電視的瑪蒂爾德（Mathilde）坦言：「這確實有點風險，我們都在期待結果會如何。但目前看來真的很棒，巴黎真的成功了，有許多不同場景，超棒。」

現場有許多來自愛爾蘭、印度、紐西蘭、瑞士等國的運動迷，披著自家國旗在各自代表隊進場時給予熱情歡呼。

美國加州來的麥克（Mike）是奧運鐵粉，已參加過6屆奧運的他，今年首次特地身著象徵美國的藍色外套與星條高頂禮帽出席。

巴黎奧運開幕。 新華社

他告訴記者：「我們是特別從美國來參加奧運的，我們之中不少人來自洛杉磯，4年後就換他們舉辦奧運。」

巴黎奧運開幕前各界都繃緊神經，擔心有攻擊風險。麥克說，「我不擔心，他們每次都這樣說，但每次都完美落幕」。他認為現場氣氛很棒，「很有能量」。

巴黎奧運開幕。 新華社

擁有法、英雙國籍的米卡（Mika）則說，「這是一生一次的盛事，而且球迷區是個很有趣的地方，有來自各國的人，令人愉悅。來這也是為了看這場非凡的演出，即使在雨中」，被淋得整身濕的他笑著說。

巴黎奧運開幕。 新華社

他也認為在塞納河上開幕是個很棒的想法，「可以讓更多人看見典禮，穿過整個城市進行，讓民眾有參與感，這更好。若是在封閉的體育館，只有幾萬人看到，現在則有幾十萬人」。

巴黎奧運開幕。 新華社

巴黎奧運開幕式隨處可見法國的人文、藝術、歷史元素及精心設計的橋段，例如以斷頭皇后瑪麗．安托瓦內特（Marie Antoinette）開場、向法國歷史10位偉大女性致敬，以及由席丹等運動明星傳遞聖火給歷屆資深運動員等，都以感人卻不失幽默的方式展現法國人自豪的文化底蘊。

巴黎奧運開幕。 新華社

巴黎奧運開幕。 新華社

巴黎奧運開幕。 新華社