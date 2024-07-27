快訊

陸車市血流成河！賓士賣一輛賠30萬 「降量保價」有用？

巴黎奧運搞烏龍！南韓代表隊遊河進場 卻被播報成「北韓」

冷泡茶、熱泡茶，哪個咖啡因比較少？喝了不怕睡不著？營養師盤點喝茶6好處

巴黎奧運／各國比心理韌性 美國派15人心理師團隊

中央社／ 洛杉磯26日專電
美國奧運代表隊。 歐新社
美國奧運代表隊。 歐新社

運動賽事比體力，更比心理韌性。美國隊出征巴黎奧運，派出15人心理師團隊，從提供睡眠規劃克服時差、協助選手調整心理狀態、提升臨場表現等，當國手們的心理後盾。

近年來不少明星運動員帶頭呼籲，重視選手的心理健康。體操天后拜爾絲（Simone Biles）、網球明星大坂直美（Naomi Osaka）、退役游泳巨星費爾普斯（Michael Phelps）對自己的心理問題直言不諱。

美國奧帕運委員會（USOPC）從2020年開始，在奧運、帕運代表團當中引進心理健康團隊，提供選手面臨場上、場下和甚至生活中的心理問題時，就近取得協助。

美國隊這次有15人心理師團隊隨團到巴黎，提供592名運動員心理健康上的協助。美國隊國手的年齡涵蓋16歲到59歲。

美國隊心理師團隊的負責人巴特利（Jessica Bartley）原本是一名足球員，因傷結束運動員生涯之後，攻讀運動心理學、心理健康，取得社工碩士、心理學博士，擁有專業心理師執照。

巴特利在「洛杉磯時報」的訪談中分享此行目標：「我認為快樂、健康的運動員能拿出最佳表現，這就是我們努力的目標。」

她在另一處媒體訪談中提到，與4年前剛加入國家隊相比，現在運動員對心理健康更加重視，不再避諱。她說：「我的辦公室本來在角落，沒有人可以看到有誰走進我的辦公室，現在不一樣了，有的運動員會直接在場邊與我交談。」

美國隊心理師團隊負責人巴特利。 美聯社
美國隊心理師團隊負責人巴特利。 美聯社

外界認為，奧運選手是世界上心理素質最強的一群人，巴特利指出，心理師與選手一起追求的重點就是保持心理的靈活度，「試著面對當下，接受一切出現在腦中的想法和情緒，理解想法試圖告訴你什麼」。

她認為，與其追求完美的訓練或比賽，在心理上保有彈性和靈活度最重要。比賽場上總會出現問題和挑戰，如何克服這些問題、進入最佳狀態才是重點。

如何協助選手進入最佳狀態呢？巴特利說，會讓運動員利用1分到10分的量表，評估當下的狀態。0分或1分代表完全放鬆，10分表示極度興奮與激動。

不同運動員對於達到最佳表現，在心理狀態上有不一樣的需求。例如有人會告訴巴特利，「我現在是10分，但我需要8分或7分」。她就會跟運動員討論，用呼吸法、聽音樂或與教練談談等方式，讓運動員調整到最舒適的心理狀態。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 多位國手是最後一舞 看AI主播開箱中華隊
▪ NBA年度前三隊有11人要打奧運 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 中華隊幾點出賽？ 鎖定巴黎奧運轉播時刻表
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 大坂直美 巴黎奧運熱點 帕運

延伸閱讀

奧運開幕／熱氣球造型聖火台引燃升空 席琳狄翁獻聲

巴黎奧運／開幕式大雨傾襲 中華代表團上岸後返村盥洗

巴黎奧運／開幕儀式 法國安全部隊高度戒備

巴黎奧運／開幕儀式 各國乘船進場

相關新聞

巴黎奧運／納達爾接火炬、席琳狄翁獻唱 開幕式含深意

巴黎奧運開幕式在雨中落幕，運動員乘船遊經塞納河取代傳統進場是一大創舉，而典禮中兩大亮點是西班牙網球好手納達爾（Rafae...

巴黎奧運／納達爾現身接下席丹聖火 保密到家讓人驚喜

巴黎奧運開幕典禮點燃聖火儀式成為全球焦點，籌備委員會把相關細節列為最高機密，讓人印象最深、最驚喜的一幕，無疑是聖火傳遞過...

奧運開幕／熱氣球造型聖火台引燃升空 席琳狄翁獻聲

巴黎奧運開幕式在塞納河上舉行，碼頭取代看台，運動員搭乘共85艘船遊河出場，巴黎鐵塔上演燈光秀，由法國柔道傳奇希內、田徑名...

圖輯／巴黎奧運開幕式 大雨中不減熱情

巴黎暌違100年再度舉辦奧運會，今年特別將開幕式移至塞納河舉行，也是奧運史上首度在開放場域舉行開幕式，儘管天公不作美，開幕式在當地時間晚間七點開始後卻下起滂沱大雨，在現場沒有任何雨遮的情況下，多數觀眾仍是留在塞納河畔力挺。中華代表團也在進場的第74艘船中，由我國兩名掌旗手戴資穎、孫振一同賣力揮動會旗，帶領代表團隊職員一同進場。

開幕直擊／浪漫花都開幕式沒雨遮 險成媒體採訪災難

巴黎奧運將在27日凌晨於塞納河畔舉行開幕式，在開幕儀式前4至5個小時場外就已經排滿準備進場的媒體與觀眾，不過在開幕前一小...

花都隨筆／老外愛台味 珍奶徽章爆紅

歷屆奧運現場，各國代表團設計的徽章向來是選手交流重點，天天都可看到相當熱鬧的交易場面，中華代表團萬年梅花和方形圖案，這次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。