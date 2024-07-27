巴黎奧運／各國比心理韌性 美國派15人心理師團隊

運動賽事比體力，更比心理韌性。美國隊出征巴黎奧運，派出15人心理師團隊，從提供睡眠規劃克服時差、協助選手調整心理狀態、提升臨場表現等，當國手們的心理後盾。

近年來不少明星運動員帶頭呼籲，重視選手的心理健康。體操天后拜爾絲（Simone Biles）、網球明星大坂直美（Naomi Osaka）、退役游泳巨星費爾普斯（Michael Phelps）對自己的心理問題直言不諱。

美國奧帕運委員會（USOPC）從2020年開始，在奧運、帕運代表團當中引進心理健康團隊，提供選手面臨場上、場下和甚至生活中的心理問題時，就近取得協助。

美國隊這次有15人心理師團隊隨團到巴黎，提供592名運動員心理健康上的協助。美國隊國手的年齡涵蓋16歲到59歲。

美國隊心理師團隊的負責人巴特利（Jessica Bartley）原本是一名足球員，因傷結束運動員生涯之後，攻讀運動心理學、心理健康，取得社工碩士、心理學博士，擁有專業心理師執照。

巴特利在「洛杉磯時報」的訪談中分享此行目標：「我認為快樂、健康的運動員能拿出最佳表現，這就是我們努力的目標。」

她在另一處媒體訪談中提到，與4年前剛加入國家隊相比，現在運動員對心理健康更加重視，不再避諱。她說：「我的辦公室本來在角落，沒有人可以看到有誰走進我的辦公室，現在不一樣了，有的運動員會直接在場邊與我交談。」

美國隊心理師團隊負責人巴特利。 美聯社

外界認為，奧運選手是世界上心理素質最強的一群人，巴特利指出，心理師與選手一起追求的重點就是保持心理的靈活度，「試著面對當下，接受一切出現在腦中的想法和情緒，理解想法試圖告訴你什麼」。

她認為，與其追求完美的訓練或比賽，在心理上保有彈性和靈活度最重要。比賽場上總會出現問題和挑戰，如何克服這些問題、進入最佳狀態才是重點。

如何協助選手進入最佳狀態呢？巴特利說，會讓運動員利用1分到10分的量表，評估當下的狀態。0分或1分代表完全放鬆，10分表示極度興奮與激動。

不同運動員對於達到最佳表現，在心理狀態上有不一樣的需求。例如有人會告訴巴特利，「我現在是10分，但我需要8分或7分」。她就會跟運動員討論，用呼吸法、聽音樂或與教練談談等方式，讓運動員調整到最舒適的心理狀態。