奧運網球／眾星雲集 首輪五大比賽一次看

中央社／ 巴黎26日綜合外電報導
約克維奇生涯第5度征戰奧運，期盼一圓金牌夢，成就網球生涯完美榮耀版圖。 法新社
約克維奇生涯第5度征戰奧運，期盼一圓金牌夢，成就網球生涯完美榮耀版圖。 法新社

巴黎奧運網球項目首輪賽事將於明天在法國網球公開賽場地羅蘭蓋洛斯球場（Roland Garros）揭開序幕，約克維奇、艾卡拉茲、納達爾大坂直美等好手都會出賽。

法新社盤點出巴黎奧運網球項目首輪5大賽事，整個賽程將打到8月4日。

●艾卡拉茲對戰哈比

男單排名世界第3的西班牙網壇新星「小蠻牛」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）在今年法網和溫布頓網球錦標賽都拿下冠軍後，他會對上世界排名第275的黎巴嫩選手哈比（Hady Habib）。

這是艾卡拉茲首次參加奧運，他也會跟坐擁22座大滿貫賽男單金盃的西班牙名將納達爾（Rafael Nadal）搭檔出戰巴黎奧運男雙賽，艾卡拉茲形容這是自己的「夢想」。

●約克維奇對決伊布登

曾奪下24座大滿貫賽男單冠軍的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic），至今未在奧運中摘下金牌。約克維奇於2008年北京奧運摘銅，這次會是他第5度參加奧運。

37歲的約克維奇今年於球場上表現欠佳，不但未能在法網和溫網奪冠，連世界排名也下滑。

36歲的澳洲選手伊布登（Matthew Ebden）沒拿過大滿貫賽單打冠軍，但曾於2022年溫網男雙和今年澳洲網球公開賽男雙比賽奪冠。

●納達爾迎戰法索維克斯

西班牙網球名將納達爾曾在2008年北京奧運男單摘金，後來於2016年里約奧運與羅培茲（Marc Lopez）搭檔拿下男雙冠軍。

匈牙利選手法索維克斯（Marton Fucsovics）目前世界排名第83，職業生涯中曾擊敗前法網冠軍、瑞士名將瓦林卡（Stan Wawrinka）等好手。

●大坂直美強碰柯貝

36歲的德國網球女將柯貝（Angelique Kerber）已宣布參加完巴黎奧運後就要退休，她將對戰日本強敵大坂直美，預計會是一場硬仗。

前世界球后柯貝坐擁3座大滿貫賽女單金盃，大坂直美則曾奪下4座大滿貫賽冠軍。

●莫瑞和伊凡斯對戰丹尼爾太郎與錦織圭

前世界球王莫瑞（Andy Murray）將攜手英國同鄉好手伊凡斯（Dan Evans），對決日本搭檔丹尼爾太郎與錦織圭。莫瑞日前宣布，他會在巴黎奧運後退休。

莫瑞曾兩度奪下奧運男單金牌，他原本希望能參加巴黎奧運的男單和男雙比賽，但因為背傷尚未完全復原，只能參加男雙賽。

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