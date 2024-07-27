花都隨筆／老外愛台味 珍奶徽章爆紅

歷屆奧運現場，各國代表團設計的徽章向來是選手交流重點，天天都可看到相當熱鬧的交易場面，中華代表團萬年梅花和方形圖案，這次終於有了變化，台味十足的珍珠奶茶徽章在巴黎爆紅，成為不少人想要珍藏的紀念品。

我國這次奧運三款徽章，仍有兩種比較傳統，珍珠奶茶徽章是全新設計。

除了可見台灣招牌冷飲，還有艾菲爾鐵塔在其中，這幾天成為大會相當熱門的徽章，很多外國選手、媒體想和我國選手交換，甚至指名「就是要這一味」。

除了這三種徽章外，中華代表團「茄芷袋」鑰匙圈也是首次亮相，同樣達到吸睛效果，獲得不少選手好評。

代表團相關人員充分感受台灣珍奶徽章的魅力，認為受關注的程度真的愈來愈高，和哥斯大黎加的樹懶徽章被喻為大會目前最熱門的兩款，尤其我們的珍奶徽章甚至已在大陸購物網站出現，讓人想都想不到。

奧運開幕典禮前，各國選手之間的徽章市場已經「熱鬧滾滾」，我國田徑隊四百公尺跨欄好手彭名揚成果豐碩，短短幾天蒐集超過四十個國家的徽章，在選手證上掛了一整排，甚至連相當少見的難民隊都有，秀給媒體欣賞時笑得相當開心。

各國徽章設計單位除了奧運，還有單項協會，甚至電視台也會自行推出紀念品，過去相當熱門的皮卡丘徽章，這次也出現在巴黎，看來這項另類奧運比賽的熱度極高。