巴黎奧運開幕 各國乘船進場

巴黎奧運在今天凌晨進行開幕典禮，也是巴黎相隔一百年後再度舉辦奧運會，加上今年開幕式移至塞納河舉行，各國代表團都將乘船進場，成為史上最特別也是獲得最多運動員迴響的一次奧運開幕式，而我國代表團今年也由羽球一姊戴資穎、霹靂舞一哥孫振掌旗帶領入場。

前一次舉辦奧運已經是一九二四年的巴黎，今年再度承辦奧運可說是別出心裁，尤其是將開幕式搬至六公里的塞納河與巴黎鐵塔前舉行，並讓各國代表團搭船入場。但同時也增加了維安難度，尤其過去兩天法國政府派出大量維安人員進駐塞納河畔，並對於過往車輛進行嚴格的安檢，甚至對幾座橫跨塞納河的橋梁進行封路，導致周邊交通大打結。

儘管法國政府對於這次巴黎奧運下足苦心，不過在巴黎市內卻沒有太濃厚的奧運氛圍，除了在場館周邊，也未見太多奧運宣傳布置。雖有不少國外遊客衝著奧運而來，但仍是傳出有百萬張門票尚未售出，其中包括備受矚目的開幕式門票也尚未完售，卻預估開幕式將吸引卅二萬名觀眾觀禮。

我國代表團今年也被安排在第七十四艘船出發，船隻從奧斯特利茨橋啟程，最終在巴黎鐵塔前的耶拿橋下船，航程約為四十二分鐘。