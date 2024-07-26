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批巴黎奧運村提供生肉 英國隊怨伙食差自備廚師

中央社／ 巴黎26日綜合外電報導
選手村餐廳。 法新社
選手村餐廳。 法新社

法國或許是精緻美食之鄉，英國隊卻對巴黎奧運村供應的伙食相當不以為然，直批不僅雞肉、蛋等適當食物供應不足，飲食品質也堪憂，甚至提供運動員「生肉」。

英國媒體報導，英國隊因此額外雇用一名廚師。

英國奧運協會（British Olympic Association）執行長安遜（Andy Anson）告訴「泰晤士報」（TheTimes），巴黎奧運村的飯菜「分量不夠」，必須「劇烈改善」。

一些英國選手乾脆前往英國隊位在巴黎其他地方的基地用餐，還打包飯菜回去當晚餐。

許多運動員都住在巴黎奧運村，安遜談到那裡的伙食顯然令人失望時說：「某些食物供應不足：蛋、雞肉和某些碳水化合物。還有食物品質（的問題），他們甚至提供運動員生肉。」

安遜稱伙食是「目前最大問題」，並指另外聘雇廚師是為了在英國隊的奧運官方基地滿足額外用餐需求。

英國隊發言人今天在巴黎奧運開幕式前幾小時告訴法新社，相關情況正在改善。

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