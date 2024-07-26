奧運體操／女王拜爾斯強勢回歸 可望率美國隊重返霸主地位

美國體操女王拜爾斯（Simone Biles）將在巴黎奧運率領美國女子體操隊重返奧運霸主。外界看好這位曾奪下4面奧運金牌的體操巨星在經歷東京奧運的亂流後，巴黎奧運可望再摘金。

法新社報導，拜爾斯在東奧女子體操團體決賽時，因「空中失感」（twisties）退出多項比賽，結果在因疫情延遲一年舉行的東奧，各方看好的美國女子體操隊最終只拿下團體銀牌。

拜爾斯這次強勢回歸，再加上東奧全能金牌李伊（Sunisa Lee）、東奧團體銀牌切爾斯（JordanChiles）、東奧地板金牌卡瑞（Jade Carey），這個堅強陣容看來可望重奪女子體操團體金牌，拜爾斯斯本人也同意這個看法。

俄羅斯的缺席只會增加美國隊機會；中國隊擁有令人驚嘆的天賦，但穩定性欠佳，自2008年北京奧運歷史性的金牌以及2016年的銅牌以來，中國女子體操隊未獲得任何奧運團體獎牌。

各界看好拜爾斯奪下巴黎奧運的全能桂冠，她是2016年里約奧運4面金牌的得主。

跳馬方面，拜爾斯憑著她的「尤爾琴科屈體兩周」（Yurchenko double pike）在難度上的優勢，將是各方積極挑戰的目標，此一動作現已命名為「拜爾斯II」。

拜爾斯此一令人驚嘆的跳馬動作，其他女性選手在比賽中從未嘗試，這使得拜爾斯成為跳馬金牌的熱門人選。