巴黎奧運／嬰兒也要買全票才能進場惹議！英國選手：太荒謬了

本屆巴黎奧運設立育兒室，但根據門票規則，所有觀眾包含嬰兒都要買門票才能進入比賽場館，引發許多選手抨擊。

英國女子賽艇選手伯恩（Mathilda Hodgkins Byrne）直言，「這政策太荒謬了！只要是人類，即使他們被抱在懷裡，也必須要有票。弗雷迪（小孩）還那麼小，我從來沒有為他付過門票錢，因為奧運會噪音，他待不久就會離開，但我仍然要幫他買票。」

根據規定，奧運會參賽選手只能擁有2張他們場次的門票，且要正常支付費用。伯恩認為，「這項規定要求不會享受比賽的小孩支付費用，我父母這種觀眾因此無法來現場，只要有弗雷迪在場，我的壓力和不安都會減少。」

票務條款指出，不建議4歲以下兒童進入場館，因為運動場館環境可能不適合嬰幼兒健康，因此不建議家長帶4歲以下孩子進場。

倫敦奧運也有發生過類似爭議，當時也規定嬰兒需購票才能進入場館，但此舉遭民眾強烈反對，面對不滿聲浪，倫敦奧運官方開賽前2個月改變立場，宣佈12個月大以內嬰兒，無需購票也能進入場館。