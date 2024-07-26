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巴黎奧運／實力與顏質兼具！媒體盤點十大美女 中國這3人入選

聯合新聞網／ 綜合報導
中國水球選手熊敦瀚。
中國水球選手熊敦瀚。

本屆奧運在浪漫之都巴黎舉行，當中有不少運動員不僅運動實力超群，外貌與姿色同樣出眾，在這人文薈萃的城市裡進行最高等級的競技。有媒體列出了本屆巴黎奧運的10大美女，他們的表現也獲得了許多人的關注與期待。

●施密特（Alica Schmidt），德國，短跑

施密特有著「最性感運動員」之稱。 路透
施密特有著「最性感運動員」之稱。 路透

有「最性感運動員」之稱的施密特繼東京奧運後，本屆再度入選巴黎奧運女子1600公尺接力德國代表隊。施密特有著175公分的高挑身材，IG則有超過500萬粉絲。近期也公開與攝影師男友的戀情。

●達莉婭（Bilodid Daria），烏克蘭，柔道

達莉婭曾因出眾外貌被模特公司相中，但仍選擇了自己熱愛的柔道。 法新社
達莉婭曾因出眾外貌被模特公司相中，但仍選擇了自己熱愛的柔道。 法新社

達莉婭在2018年以17歲345天的年齡獲得世界柔道錦標賽女子48公斤級金牌，成為史上最年輕的世錦賽冠軍得主。在上屆東京奧運會上他也斬獲銅牌。出色的容貌曾使他獲得模特公司的關注，但達莉婭選擇專注在熱愛的柔道上。

●列夫琴科（Yuliya Levchenko），烏克蘭，跳高

身材姣好的列夫琴科再度為烏克蘭披上戰袍。 圖／RICHARD MILLE提供
身材姣好的列夫琴科再度為烏克蘭披上戰袍。 圖／RICHARD MILLE提供

繼2016年里約奧運後，列夫琴科再度代表烏克蘭出戰跳高項目。超高顏質也讓他在賽前就獲得了不少關注。

●松田詩野，日本，衝浪

松田詩野自小接觸衝浪，本屆奧運是他首次登上五環殿堂。 截圖自松田詩野IG
松田詩野自小接觸衝浪，本屆奧運是他首次登上五環殿堂。 截圖自松田詩野IG

2002年生的松田詩野因出生地靠海與雙親對於衝浪的熱愛，自小就踏入衝浪領域，本屆巴黎奧運也成為他生涯首次進入奧運殿堂。2020年也因出色的外貌被選為芭比娃娃模特兒。

●早田希娜，日本，桌球

早田希娜過往獲得優秀戰績，為其在日本隊爭取到一席之地。 截圖自早田希娜IG
早田希娜過往獲得優秀戰績，為其在日本隊爭取到一席之地。 截圖自早田希娜IG

左手持拍的早田希娜在2013年的日本全國中學大會以及2020年的全日本錦標賽中都有奪金紀錄，在日本桌球代表隊中為自己爭取到了一席之地。

●森伯格（Avishag Semberg），以色列，跆拳道

森伯格已是以色列當地年輕人的新偶像。 截圖自森伯格IG
森伯格已是以色列當地年輕人的新偶像。 截圖自森伯格IG

森伯格在東京奧運中獲得了女子跆拳道49公斤級的銅牌，是以色列奧運史上最年輕的獎牌擁有者，也是以色列首度在跆拳道賽事中奪牌。森伯格出眾的容貌也使得他成為以色列當地年輕人的偶像。

●考德里（Molly Caudery），英國，撐竿跳

考德里被視為本屆奧運撐竿跳奪冠熱門。 路透
考德里被視為本屆奧運撐竿跳奪冠熱門。 路透

今年3月的世界室內田徑錦標賽中，考德里以4米80的成績奪得了金牌，顏質實力兼具的他也被視為本屆奧運的撐竿跳奪冠熱門。

●吳艷妮，中國，跨欄

吳艷妮因高顏質與自信表現獲得不少關注。 新華社
吳艷妮因高顏質與自信表現獲得不少關注。 新華社

先前在杭州亞運因直率的言論與搶跑犯規風波引起討論的吳艷妮，同樣出戰了本屆巴黎奧運。縱然過往有不少爭議，但出色的外貌與自信的表現仍使得他獲得一定的關注度。受訪時也提到：「想展現不一樣的田徑之美。」

●黃張嘉洋，中國，韻律體操

黃張嘉洋在巴黎奧運前再奪一冠，出眾外貌也成為眾人焦點。 截圖自黃張嘉洋微博
黃張嘉洋在巴黎奧運前再奪一冠，出眾外貌也成為眾人焦點。 截圖自黃張嘉洋微博

黃張嘉洋在藝術體操界征戰多場賽事，在東京奧運上也獲得團體全能第4名佳績，在參加巴黎奧運前再度斬獲世界盃冠軍。

●熊敦瀚，中國，水球

熊敦瀚擁有181公分的高挑身材，微博粉絲也突破220萬。 廖斯文
熊敦瀚擁有181公分的高挑身材，微博粉絲也突破220萬。 廖斯文

熊敦瀚曾在2014年世界女子水球聯賽中獲得第4名，里約、東京奧運都有參賽紀錄，在杭州亞運更擔綱隊長。181公分身高搭配高顏質，使他的微博粉絲突破了220萬。

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2024巴黎奧運 巴黎奧運熱點

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