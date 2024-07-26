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拚戰巴黎奧運 烏克蘭體育部長：我們還在且能贏

中央社／ 巴黎25日綜合外電報導
烏克蘭運動員。 路透
烏克蘭運動員。 路透

烏克蘭體育部長畢德尼（Matviy Bidnyi）今天說，俄羅斯亟欲湮滅烏克蘭，但自2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來已2年多，如今在巴黎奧林匹克運動會「情況完全相反」。

法新社報導，畢德尼在巴黎奧運開幕典禮前夕表示：「烏克蘭人在這裡，烏克蘭將參加奧運。」

畢德尼說，這場在巴黎舉行的體壇最大盛會將是向全球展現烏克蘭的時刻。

2022年2月24日俄國開始全面入侵烏克蘭，導致有些運動員離開烏克蘭，有些喪命，還有許多訓練場館被毀。儘管賽前準備飽受阻撓，烏克蘭仍派出143人的團隊前往巴黎參賽。

畢德尼今天透過電子郵件告訴法新社：「我們必須提醒全世界，烏克蘭還存在，我們正在戰鬥，且有能力取勝。」

他說：「在烏克蘭總統辦公室協調下，我們計劃以一場盛大活動盡力說明，我們在巴黎代表烏克蘭上場，就是意志力的最佳展現。」

烏克蘭在2021年東京奧運拿下19面獎牌。但畢德尼指出，今年情況大不相同，應另設標準。

44歲的畢德尼也是健美運動員，他說：「我們對每位烏克蘭運動員有十足信心，希望贏得所有獎牌。」

「但事實不限於此：能站在奧運賽場的每位烏克蘭運動員都是英雄，他們已經是贏家。」

畢德尼還說，戰爭之初，幾乎沒人認為烏克蘭撐得住，「但我們撐住了，烏克蘭士兵們阻擋了克里姆林宮的襲擊」。

他提到，他每天早上都會收到簡訊，內容是俄軍又殺害了多少烏克蘭運動員和教練，「數字幾乎每天都會增加，截至目前，俄羅斯已殺害488名烏克蘭運動員和教練…其中有數十人是世界和歐洲冠軍、過去的奧運國手，他們現在本該來到巴黎，卻遭俄羅斯殺害」。

畢德尼還說，他很高興，在烏克蘭體育部長辦公室和其他人持續施壓下，國際奧林匹克委員會（IOC）大幅限制俄羅斯和白俄羅斯參加巴黎奧運的人數，並命令他們以中立身分參賽，且不得出席開幕式。

他說，俄羅斯派遣330人參加東京奧運，「如今最多只有15人，沒有國家，沒有旗幟，沒有國歌，沒有任何可以暗示他們祖國的可能性」。

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