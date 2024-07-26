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巴黎奧運開幕倒數 狙擊手潛水員全上陣維安

中央社／ 巴黎26日綜合外電報導
French national police officers stand guard on the Invalides bridge on the eve of the Paris 2024 Olympic Games opening ceremony in Paris on July 25, 2024. (Photo by STEPHANE DE SAKUTIN / AFP) 法國新聞社
French national police officers stand guard on the Invalides bridge on the eve of the Paris 2024 Olympic Games opening ceremony in Paris on July 25, 2024. (Photo by STEPHANE DE SAKUTIN / AFP) 法國新聞社

巴黎奧運開幕式將於今天晚間在塞納河上舉行，法國安全部隊為此展開大規模行動，在水面、屋頂布署人員以及操作人工智慧強化的攝影機，避免任何破壞典禮的事件發生。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）昨天晚上在羅浮宮博物館（Louvre Museum）為各國政要舉行的賽前晚宴上承諾：「明天將有一場最不可思議的開幕式。」

法新社報導，這次巴黎奧運將是夏季奧運首次在體育場館外舉行開幕式，參與維安勤務的人員包括約4萬5000名警察和準軍事人員，還有1萬名軍人與2萬名私人保全，這些僅是當局為讓這場河上典禮順利進行的維安一環。

開幕式所在的塞納河（Seine）沿岸，需有安全措施的總區域長逾6公里，將容納約30萬名持票觀眾，周圍建物還有俯看典禮的數十萬居民與遊客。

巴黎奧運今天晚上7時30分（台灣時間27日凌晨1時30分）將正式揭幕，巴黎方圓150公里內的區域將在開幕式前1小時起實施禁航。這裡是歐洲最繁忙的機場樞紐之一，但所有航班都將停飛或改道。

法國前國家警察總署署長培許納（FredericPechenard）表示：「100%的安全並不存在。場地越大，維安工作也就越困難、越複雜，風險也就越高。」

開幕式位於水流湍急的露天場所，附近有著數百棟建築，當局出動大量的專業設備與人員，凸顯在這種危險環境維安的難度。

配有潛水員和聲納的海軍和警察船隻，負責維護河流深處的安全，遊河隊伍中的所有85艘船以及沿途停泊的其他船隻，都要經過警犬和拆彈專家檢查。

塞納河的水上交通將完全停止，現場加裝屏障和網子，必要時可降到水道底部。

在塞納河上舉辦開幕式的構想最初遭到一些高階安全官員抵制，法國著名犯罪學家包爾（Alain Bauer）在2022年更形容為「犯罪般的瘋狂」。

最初計畫是在河邊容納多達100萬名觀眾，如今規模已縮減。

包爾表示：「由於烏克蘭戰爭、以色列和加薩（Gaza）的局勢，還有法國的社會、環境和政治局勢緊張，風險不但未減，反而更加嚴重。」包爾還說：「這是一個美好的構想，但有成本與可觀的後果。」

法國軍隊將使用法國最先進的電子作戰技術來反制無人機。反恐部隊黑豹特警隊（RAID）前負責人福弗格（Jean-Michel Fauvergue）表示：「無人機現在構成真正的威脅，這就是為何採取對應措施。」

安全部隊操作的無人機是監控可疑活動的關鍵工具，以人工智慧強化的攝影機將會掃描人群，這也是法國首次部署這種備受爭議的新技術。

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