巴黎奧運開幕倒數 狙擊手潛水員全上陣維安

巴黎奧運開幕式將於今天晚間在塞納河上舉行，法國安全部隊為此展開大規模行動，在水面、屋頂布署人員以及操作人工智慧強化的攝影機，避免任何破壞典禮的事件發生。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）昨天晚上在羅浮宮博物館（Louvre Museum）為各國政要舉行的賽前晚宴上承諾：「明天將有一場最不可思議的開幕式。」

法新社報導，這次巴黎奧運將是夏季奧運首次在體育場館外舉行開幕式，參與維安勤務的人員包括約4萬5000名警察和準軍事人員，還有1萬名軍人與2萬名私人保全，這些僅是當局為讓這場河上典禮順利進行的維安一環。

開幕式所在的塞納河（Seine）沿岸，需有安全措施的總區域長逾6公里，將容納約30萬名持票觀眾，周圍建物還有俯看典禮的數十萬居民與遊客。

巴黎奧運今天晚上7時30分（台灣時間27日凌晨1時30分）將正式揭幕，巴黎方圓150公里內的區域將在開幕式前1小時起實施禁航。這裡是歐洲最繁忙的機場樞紐之一，但所有航班都將停飛或改道。

法國前國家警察總署署長培許納（FredericPechenard）表示：「100%的安全並不存在。場地越大，維安工作也就越困難、越複雜，風險也就越高。」

開幕式位於水流湍急的露天場所，附近有著數百棟建築，當局出動大量的專業設備與人員，凸顯在這種危險環境維安的難度。

配有潛水員和聲納的海軍和警察船隻，負責維護河流深處的安全，遊河隊伍中的所有85艘船以及沿途停泊的其他船隻，都要經過警犬和拆彈專家檢查。

塞納河的水上交通將完全停止，現場加裝屏障和網子，必要時可降到水道底部。

在塞納河上舉辦開幕式的構想最初遭到一些高階安全官員抵制，法國著名犯罪學家包爾（Alain Bauer）在2022年更形容為「犯罪般的瘋狂」。

最初計畫是在河邊容納多達100萬名觀眾，如今規模已縮減。

包爾表示：「由於烏克蘭戰爭、以色列和加薩（Gaza）的局勢，還有法國的社會、環境和政治局勢緊張，風險不但未減，反而更加嚴重。」包爾還說：「這是一個美好的構想，但有成本與可觀的後果。」

法國軍隊將使用法國最先進的電子作戰技術來反制無人機。反恐部隊黑豹特警隊（RAID）前負責人福弗格（Jean-Michel Fauvergue）表示：「無人機現在構成真正的威脅，這就是為何採取對應措施。」

安全部隊操作的無人機是監控可疑活動的關鍵工具，以人工智慧強化的攝影機將會掃描人群，這也是法國首次部署這種備受爭議的新技術。