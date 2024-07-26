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巴黎奧運／美媒列本屆收入最高前20選手 詹皇第2、NBA霸榜

聯合新聞網／ 綜合報導
詹姆斯身價驚人。 美聯社
詹姆斯身價驚人。 美聯社

巴黎奧運即將展開，美國財經網站《Sportico》公布本屆奧運身價最高20名選手，共有13人是NBA球員，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）排第2，西班牙高球名將拉姆（Jon Rahm）排第1。

《Sportico》統計本屆奧運參賽者去年7月1日到今年6月30日總收入，除計算年薪外，場外代言和贊助等收入也計入，拉姆以2.1億美元稱霸。拉姆去年從PGA美巡賽跳槽至沙烏地阿拉伯LIV高球聯賽，簽約金約3億至6億美元間，不過相關人士指出，其中一半先支付，另外一半在剩餘合約年限中每年支付。

詹姆斯年薪約4700萬美元，場外收入8000萬，以1.27億排第2，勇士隊柯瑞（Stephen Curry）以1.01億居第3、公鹿隊「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）以1億名列第4、杜蘭特（Kevin Durant）8970萬排第5。

第6是北愛爾蘭高球名將麥克洛伊（Rory McIlroy）的7790萬，第7是高球世界球王舍夫勒（Scottie Scheffler）的6260萬，第8至11依序是76人隊安比德（Joel Embiid，5770萬）、金塊隊約柯奇（Nikola Jokic，5470萬）、太陽隊布克（Devin Booker，4810萬）、 湖人隊戴維斯（Anthony Davis，4670萬）。

第12是挪威高球選手霍夫蘭（Viktor Hovland）的4590萬美元，西班牙網球好手阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）是非籃球或高球選手最賺錢奧運選手，約4500萬美元。

14至17名依序是塞爾蒂克隊泰托姆（Jayson Tatum，4350萬）、灰狼隊戈貝爾（Rudy Gobert，4270萬）、金塊隊穆雷（Jamal Murray，4240萬）和塞爾蒂克隊哈勒戴（Jrue Holiday，4140萬）。

塞爾維亞網球名將約克維奇（Novak Djokovic）以3870萬美元排第18，美國高球好手薛菲爾（Xander Schauffele）3620萬美元第19，雷霆隊亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）3600萬美元居第20。

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