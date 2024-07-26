奧運足球／與摩洛哥鬧劇後再傳風波 阿根廷稱訓練基地遭洗劫

24日奧運男足摩洛哥與阿根廷一戰，因阿根廷在下半場補時第16分鐘踢進追平一球，引發摩洛哥球迷不滿，向場內丟擲物品造成比賽中斷，風波後更傳出阿根廷隊的訓練基地遭人闖入，球員的物品也失竊。

阿根廷在補時踢進追平分後，摩洛哥球迷闖入球場、丟擲爆竹抗議，使比賽中斷2小時，雙方球員、球迷離場後卻被叫回進行比賽，原因是裁判並沒有響哨結束比賽，且檢視VAR後判定阿根廷追平一球越位在先，進球不算，最終阿根廷以1：2不敵摩洛哥，球迷的暴動可說是誤會一場。

阿根廷梅迪納（Christian Medina）在補時頂進追平分，但在2小時的混亂後遭判定越位在先，進球不算。 美聯社

但在混亂後阿根廷訓練基地卻傳出盜竊消息，阿根廷教練馬斯切拉諾（Javier Mascherano）說：「他們在我們訓練時偷了我們的東西。」面對球隊失利又遭竊，馬斯切拉諾略有不快，「我們不想多說甚麼，但顯然發生這種事情有點令人不悅。」他也指出，陣中球員阿爾瑪達（Thiago Almada）的手錶也遺失了。

附近的聖埃蒂安檢察官辦公室透露，阿根廷代表團已向里昂警方提出申訴。阿根廷足協也表示，已向國際足總提出抗議，希望以「必要手段」來保障球員安全。