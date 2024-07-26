奧運足球／疑似以無人機刺探敵情 加拿大女足教頭遭解職
日前紐西蘭女足隊投訴，疑似有無人機飛過訓練場上空，懷疑遭到他隊刺探情報。隨後無人機的操作者遭到拘留，證實為加拿大隊人員。今日加拿大奧委會宣布教頭普里斯特曼（Bev Priestman）與事件相關工作人員將不得參與後續賽事。
在此次事件前，外媒就曾報導加拿大不論男女足都曾利用無人機窺探他國訓練，當中包括加拿大女足隊奪金的2020東京奧運。而在本次事件傳出後，加拿大足球協會執行長布魯（Kevin Blue）也發出聲明：「在過去24小時中，我們知悉了更多有關使用無人機的更多信息，鑑於這些消息，我們將暫停普里斯特曼進行剩餘賽程的資格。」
除了教頭外，球隊助理教練曼德（Jasmine Mander）以及隨隊分析師隆巴迪（Joseph Lombardi）也被命令回國。不過普里斯特曼則表示自己對於無人機事件一無所知。
在紐西蘭提出申訴後，雙方首度交手由加拿大在教頭缺陣的狀況下以2：1開紅盤。
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