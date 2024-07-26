奧運網球／納達爾取消練球傳傷情 出戰男單有變數
巴黎奧運網球籤表昨天才剛抽出，男單第二輪有機會上演約克維奇（Novak Djokovic）、納達爾（Rafael Nadal）兩位天王強碰，但今天傳出納達爾的傷情恐怕帶來變數，他的教練莫亞（Carlos Moya）也不諱言，納達爾有退出單打、只打雙打的可能性。
納達爾今年在法國網球公開賽首輪出局，跳過溫布頓錦標賽，全心備戰同在羅蘭加洛斯舉辦的奧運網球賽事，但傳出傷勢復元狀況不理想，左、右大腿都持續感到痠痛，取消原定的練球行程，引起外界關注的他的復原狀況。
莫亞表示，「他確實還有一些症狀，所以我們決定今天先休息、不練球」他坦言：「我確實無法保證他會打，總之先觀察48小時看看復原狀況吧，如果一切正常，他就站上球場。」
媒體報導指出，若狀況並未緩解，納達爾可能退出單打賽事，專注於與「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）的男雙賽事。
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