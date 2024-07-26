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奧運田徑／最性感運動員出現勁敵！荷蘭女神有高顏值和好身材

聯合新聞網／ 綜合報導
有「最性感運動員」之稱的德國田徑女將施密特(右)與荷蘭田徑女神克拉弗(右)。
有「最性感運動員」之稱的德國田徑女將施密特(右)與荷蘭田徑女神克拉弗(右)。

巴黎奧運即將開幕，「最性感運動員」德國田徑女將施密特（Alica Schmidt）再度參賽，讓許多粉絲相當期待；不過荷蘭田徑女將克拉弗（Lieke Klaver）近日也吸引許多目光，有望挑戰施密特地位。

現年25歲的施密特擁有頂級臉蛋和火辣身材，曾被澳洲雜誌《Busted Coverage》評為世界最性感運動員，IG擁有超過500萬粉絲追蹤，抖音也有破200萬，但她日前公開與攝影師男友的戀情，讓許多粉絲心碎。

施密特2021年曾代表德國參加東京奧運，擔任女子1600公尺接力賽候補選手，可惜最後沒有上場，今年巴黎奧運再度成為國手。

荷蘭田徑女神克拉弗。 截圖自克拉弗IG
荷蘭田徑女神克拉弗。 截圖自克拉弗IG

克拉弗同樣是25歲田徑選手，主攻女子1600公尺接力，她擁有184公分高挑身材和結實肌肉，她在東京奧運上場後受到關注，雖沒有抖音帳號，但只要抖音影片標註她的名字，觀看數就會暴漲；IG追蹤人數則有77萬。

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