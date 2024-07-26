聽新聞
test
0:00 / 0:00

巴黎奧運明遊河開幕 維安難度破表

聯合報／ 特派記者藍宗標、記者蘇志畬／巴黎、台北綜合報導
夏樂宮人權廣場上各隊旗飄揚，其中也有中華隊會旗。特派記者季相儒／攝影
夏樂宮人權廣場上各隊旗飄揚，其中也有中華隊會旗。特派記者季相儒／攝影

巴黎奧運開幕典禮台灣時間明天凌晨登場，這項夏季盛會將以塞納河作為起點，來自二○六個國家及地區、一萬零五百名運動員不再是並肩踏步進場，而是乘坐船隻遊行，寫下史上第一次的壯舉。

近百艘載著各國代表團、表演人員的艦艇沿著塞納河，從奧斯特利茨橋蜿蜒向西至耶拿橋，六公里長的遊行路徑，穿越巴黎市中心、經過奧運比賽場館如協和廣場、榮軍院以及艾菲爾鐵塔，最後在夏樂宮舉行傳統儀式和藝術表演。

中華隊代表團共有卅三名選手、教練，加上團本部六人參加開幕式，「羽球一姊」戴資穎、「霹靂舞好手」孫振共同擔任掌旗官，延續一男一女配置。最後一次參賽的戴資穎搭配首次入選的孫振，也透露出傳承意味，游泳王冠閎、拳擊林郁婷、田徑彭名揚、網球謝淑薇等好手都在其中。

彭名揚表示，以前奧運都在場館進行開幕式，這是第一次在河上進行，要在塞納河航行六公里，會經過一些知名地標，真的讓他非常期待。

戴資穎生涯參加過四屆奧運、四屆亞運、三屆世大運，曾在二○一七年台北世大運開幕式擔任火炬手，今年受邀擔任掌旗官，戴資穎感到意外也榮幸，能在最後一次參加奧運有這樣經驗相當特別，屆時會努力做好掌旗工作。

奧運開幕式原先計畫讓六十萬民眾參與，但維安考量下參與人數折半到卅萬，其中約廿萬張門票採邀請制免費入場，另外十萬張票價在九十歐元到兩千七百歐元之間（約台幣三千兩百元到九萬六千元）。

奧運開幕式史上首度在運動場館外舉行，與自然結合也要面臨更高挑戰，藝術總監喬里就指出，從二○二三年六月就開始構思，針對橋梁承重、風力、水流進行總總研究，找出最適合的方案，若遇到大雨、強風等不可控因素，也都研擬好備案。

開幕規模盛大，也讓維安難度升級，預計將動員四萬五千名憲警與維安人員，還需蛙人部隊、艦艇、無人機、警犬隊配合，當地官員表示：「這是複雜而空前的任務。」

2024巴黎奧運搶先報

▪ 多位國手是最後一舞 看AI主播開箱中華隊
▪ NBA年度前三隊有11人要打奧運 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 中華隊幾點出賽？ 鎖定巴黎奧運轉播時刻表
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 巴黎奧運熱點 彭名揚 戴資穎 林郁婷 王冠閎 謝淑薇

延伸閱讀

奧運／戴資穎、孫振掌旗 中華代表團21選手參與塞納河開幕式

巴黎奧運／網球女將高芙和詹皇同為美掌旗 兩岸旗手也敲定

辣個男人帶著6塊腹肌回來了！王冠閎領軍「中華隊5帥」　從韓系歐巴、潮男到天才擊劍少年有顏值還有實力

奧運羽球／周天成、戴資穎一打二 把握奧運場地最後練球機會

相關新聞

巴黎奧運明遊河開幕 維安難度破表

巴黎奧運開幕典禮台灣時間明天凌晨登場，這項夏季盛會將以塞納河作為起點，來自二○六個國家及地區、一萬零五百名運動員不再是並...

開幕前傳統市場人氣超旺 美女警官辛苦執勤吸睛

巴黎奧運開幕典禮將於台灣時間27日凌晨1點半登場，巴黎市府和奧運籌備委員會進入最後準備階段，維安層級也明顯提高，不過大多...

奧運圖輯／巴黎市區進行最後準備 迎接明天2024奧運的開幕

2024巴黎奧運將在明天開幕，巴黎市區湧入大量遊客，法國派遣大量警力進駐巴黎，而明天開幕式終點夏樂宮的人權廣場也在做最後...

奧運網球／命運的糾葛？約克維奇、納達爾第二輪強碰

巴黎奧運今天進行網球抽籤儀式，已經宣布巴黎奧運後退休的「英國希望」墨瑞（Andy Murray）最後一刻退出單打賽程，只...

巴黎奧運／馬龍、馮雨擔任中國隊旗手 兩人都要衝金牌

每一屆奧運開幕式前，每隊旗手人選都會成為焦點。中國體育代表團24日宣布巴黎奧運開幕式旗手人選，乒乓球運動員馬龍和水上芭蕾...

奧運開幕倒數：俄羅斯暗中破壞的安全隱憂

塞納河的維安工作複雜度高，先前在法國已經引發一系列的爭議，包括增派大量警力的成本、以及對安全性漏洞的擔憂——就在開幕前一周，法國逮捕了一名俄籍男子，調查發現可能在策畫於奧運期間「破壞穩定」、向外國提供情報等危害行為。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。