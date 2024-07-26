巴黎奧運明遊河開幕 維安難度破表

巴黎奧運開幕典禮台灣時間明天凌晨登場，這項夏季盛會將以塞納河作為起點，來自二○六個國家及地區、一萬零五百名運動員不再是並肩踏步進場，而是乘坐船隻遊行，寫下史上第一次的壯舉。

近百艘載著各國代表團、表演人員的艦艇沿著塞納河，從奧斯特利茨橋蜿蜒向西至耶拿橋，六公里長的遊行路徑，穿越巴黎市中心、經過奧運比賽場館如協和廣場、榮軍院以及艾菲爾鐵塔，最後在夏樂宮舉行傳統儀式和藝術表演。

中華隊代表團共有卅三名選手、教練，加上團本部六人參加開幕式，「羽球一姊」戴資穎、「霹靂舞好手」孫振共同擔任掌旗官，延續一男一女配置。最後一次參賽的戴資穎搭配首次入選的孫振，也透露出傳承意味，游泳王冠閎、拳擊林郁婷、田徑彭名揚、網球謝淑薇等好手都在其中。

彭名揚表示，以前奧運都在場館進行開幕式，這是第一次在河上進行，要在塞納河航行六公里，會經過一些知名地標，真的讓他非常期待。

戴資穎生涯參加過四屆奧運、四屆亞運、三屆世大運，曾在二○一七年台北世大運開幕式擔任火炬手，今年受邀擔任掌旗官，戴資穎感到意外也榮幸，能在最後一次參加奧運有這樣經驗相當特別，屆時會努力做好掌旗工作。

奧運開幕式原先計畫讓六十萬民眾參與，但維安考量下參與人數折半到卅萬，其中約廿萬張門票採邀請制免費入場，另外十萬張票價在九十歐元到兩千七百歐元之間（約台幣三千兩百元到九萬六千元）。

奧運開幕式史上首度在運動場館外舉行，與自然結合也要面臨更高挑戰，藝術總監喬里就指出，從二○二三年六月就開始構思，針對橋梁承重、風力、水流進行總總研究，找出最適合的方案，若遇到大雨、強風等不可控因素，也都研擬好備案。

開幕規模盛大，也讓維安難度升級，預計將動員四萬五千名憲警與維安人員，還需蛙人部隊、艦艇、無人機、警犬隊配合，當地官員表示：「這是複雜而空前的任務。」