巴黎奧運／門票還剩數十萬張 運動員背景恐是一堆空椅子

巴黎奧運即將揭幕，卻還有逾25萬張轉售門票尚未售出，不禁令人擔心，26日的開幕典禮，運動員的出場背景將是一堆空椅子。

英國金融時報（FT）針對轉售奧運門票的官網分析顯示，截至22日平台上的待售門票數量有27萬465張，比一個月前的約18萬張還多。其中最貴的是開幕典禮門票，最好的座位要價2,970歐元（3,226美元）。

依照規定，首輪預售票開賣時，觀眾必須一次購買三張不同活動或比賽的門票。主辦單位說，事後可再透過官方管道，以票面價轉售給他人。但如今二手市場門票需求不足，許多人手上仍有賣不出去的票；且同時間，主辦單位仍陸續開放更多門票出售。

目前運動迷還能買到倍受矚目的田徑男子100公尺決賽門票，價位從295歐元到980歐元的A等級座位都有。26日開幕典禮則還有約4,000張，每張900歐元起跳。

巴黎奧運籌委會主席埃斯坦格21日說，除了官方轉售網站上的待售票，還有數十萬張門票待售。儘管如此，至今出售880萬張門票，已是奧運最佳紀錄。

包含世界盃足球賽和奧運在內的大型運動賽事，開賽前有許多待售門票是普遍的現象，尤其是初賽階段的門票。2016年里約奧運開幕前夕，仍有逾100萬張門票待售；上屆東京奧運，更因新冠疫情而禁止觀眾入場。

雖然主辦單位預期今年將有1,500萬名觀眾共襄盛舉，原本有意大賺奧運財的旅館業者和屋主，早就被迫降低期待，許多今年稍早就開始降價，藉此刺激訂房率。

航空公司也警告，奧運已經抑制了大眾暑期到巴黎觀光的意願。而數百萬的巴黎居民也預期將在賽事期間，逃離此地。

埃斯坦格說，他「一點都不擔心」當地人對奧運的熱衷程度，指向近幾周「數百萬人」觀賞法國境內火炬傳遞的盛況。他說，「我們很有信心這將是一場美好且受歡迎的盛會」。