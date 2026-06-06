新聞眼／無核空窗 能讓黃仁勳相信供電無虞？

輝達執行長黃仁勳來台，每每引起轟動，但多次公開談及能源與基礎建設的重要性，也反映黃仁勳對於電力足夠與否的擔憂，而政府對此、民進黨從上到下，似乎並無應對對策，回應只停留在耍嘴皮子，更凸顯之前一心一意堅持「非核家園」，不但讓台灣付出龐大代價，更讓政府的能源政策，在現在無核的空窗期顯得進退失據。

過去台灣討論能源問題，多半聚焦於民生用電與傳統產業需求，但人工智慧（ＡＩ）產業的崛起，已經徹底改變遊戲規則。政府多次強調，算力即國力，但算力需要的電力，卻掀開了政府不敢面對遮羞布。

當產業界提出擔憂與建言，民進黨台北市長參選人沈伯洋還在針對「能源（Energy）」與「電力（Electricity）」玩文字遊戲，還隨即遭打臉。

不過就在去年，民進黨還洋洋得意終於完成非核家園的目標，還強調即便經濟成長、大力發展ＡＩ，台灣仍然供電無虞。但隨後曾文生就改口稱，由於ＡＩ資料中心具備「高耗能且高密度」特性，若台灣未來繼續承接大型或ＧＷ等級的ＡＩ資料中心，整體供電壓力會更為尖銳。

民進黨才大動作的反對核三重啟公投，轉頭賴總統就宣布核電重啟，原本押下重注的綠能，也不斷跳票，還得要自己找台階下，此時賴總統邀黃仁勳與曾文生參觀電廠，就能讓黃仁勳相信供電無虞？

賴清德曾說，核電要做為「補充備用能源」，而如今核電廠要重啟，耗時至少兩年半，並非一朝一夕的事情，這不但凸顯賴清德對於核電的無知，而現今核電重啟需時、再生能源跟不上，外在地緣政治風險高，台灣能源危機就在眼前。

黃仁勳的論調並非全新，台灣業界、學界早已多次疾呼，但同樣的話卻需要外人來說，更是凸顯政府無視民意。政府不僅應該面對危機，更應該向全民道歉。