供電疑慮 賴總統邀黃仁勳參觀電廠

ＡＩ教父黃仁勳來台，多次談及能源議題，表達他對於供電穩定的憂心。賴清德總統昨天接受非凡及台視新聞專訪時表示，歡迎黃仁勳下次訪台時，參觀台灣發電廠，也可以和台電董事長曾文生餐敘交流。黃仁勳則說，若未來能受邀與賴總統、曾文生一同參訪電廠，將是很大的榮幸，他也再次表示，台灣需要能源（Taiwan needs energy）。

台灣成為全球ＡＩ發展中心，電力供應問題始終是企業關注焦點。隨著ＡＩ與半導體投資持續擴張，台灣用電需求也同步升高。台電評估，依半導體等相關建廠計畫，二○二六年至二○三○年預估新增用電逾五百萬瓩，平均一年新增約一百萬瓩；若再加上ＡＩ等周邊相關成長，用電需求將更高。

賴總統表示，目前台電電力供應的備轉容量大約百分之廿，亦即發了一百度電，有廿度是沒有在用的，代表台灣的電力供應沒有問題。「我歡迎黃仁勳先生，或是任何擔心台灣的供電會出問題的人，我們可以帶他去發電廠看一看，台灣電力公司可以幫他們做簡報」。

賴總統指出，黃仁勳下回訪台，與台灣企業代表聚餐時，不妨邀曾文生，邊吃邊說明，黃仁勳就會有信心。

黃仁勳昨天離台、出發前往南韓前再度談到台灣能源議題。他說，台灣需要能源，能源是工業成長所必需，不只台灣如此，全球任何希望產業持續成長的地方，都需要能源支撐。他也說，若未來能受邀與賴總統、曾文生一同參訪電廠，將是很大的榮幸。

黃仁勳（中）正訪問南韓，他五日去首爾一家網咖，和他的粉絲打招呼。（路透）

黃仁勳表示，聽聞台灣首季ＧＤＰ成長達百分之十四，很高興看到台灣的成功與成長。他指出，台灣供應鏈在ＡＩ浪潮中扮演核心角色，隨著ＡＩ帶動新一波電腦革命，未來數年，全球將生產規模達數兆美元的運算設備，台灣也將在其中扮演關鍵角色。

黃仁勳強調，台灣若要持續抓住ＡＩ革命機會，能源供給必須跟上產業擴張腳步。從半導體製造、ＡＩ伺服器到資料中心，電力已不只是基礎建設議題，更是台灣能否承接下一波全球ＡＩ投資的關鍵。

賴總統並未提及想邀請黃仁勳看哪一座發電廠，台北市長蔣萬安昨問總統，「要不要先去核三廠看一看？」