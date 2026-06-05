賴總統邀黃仁勳同看電廠 王鴻薇：參觀不能解決台灣缺電危機

輝達執行長黃仁勳日前曾關切台灣供電情形，賴清德總統今天接受專訪時表示，盼黃仁勳下次來台時，可與台電董事長曾文生一同參觀發電廠，了解台灣供電情形。國民黨立委王鴻薇說，台灣的能源與供電究竟是否充足，不是帶黃仁勳參觀電廠就能解決的。

王鴻薇認為，賴總統可能是覺得非常遺憾，因為黃仁勳來台多次，目前為止在所有台灣政治人物中，黃仁勳唯一同框的是台北市長蔣萬安。黃仁勳過去在美國、日本等國都有和國家領導人同框，但從未和賴總統見面，賴總統可能非常想要見到黃仁勳，故而有此邀請。

王鴻薇表示，台灣的能源與供電究竟是否充足，不是帶黃仁勳參觀電廠就能解決的。和碩董事長童子賢等工商企業界人士早就提醒賴總統，台灣需要有充分的能源才能支撐AI產業。

王鴻薇表示，當初在野黨修正核管法，賴總統一聲令下，所有民進黨立委都投下反對票，但賴總統的錯誤能源政策卻是靠在野黨的修法才得以調整。也許賴總統可以和黃仁勳說明，為何去年不願意重啟核二、核三廠，極力阻擋核三重啟公投。