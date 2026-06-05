賴總統：政府未排除先進核能 綠電持續開發中

賴清德總統表示，台灣整體電力供應穩定，但綠電不足，正持續開發太陽能、風力發電。此外，政府沒有排除先進核能，核二、核三廠延役，也已經進入了審查程序。未來只要符合「核安無虞」、「核廢料有去處」、「社會有共識」這三個前提，政府就會依法進行重啟。

賴總統接受電視台專訪談「經濟領航 創新台灣」，5日晚間播出。他表示，「電力就是算力，算力就是國力」，這句話他非常贊同，他也是朝這個方向，持續強化台灣電力供應。

賴總統說明，就在專訪當下，台電的電力供應備轉容量率大概有20％，等於發了100度的電，只用了80度，還有20度是備用。如果以整周來看，根據台電的預測，當周備轉容量率都維持在20％以上，平常也都有10%以上的水準。換句話說，「電力穩定供應」是沒有問題的。

賴總統提到，過去他當行政院長的時候，工商界也曾擔心缺電，當時他就帶業者們去林口發電廠，請台電親自向他們說明目前電力的狀況、未來打算如何建置，以及預計達到什麼樣的目標。

他歡迎黃仁勳，或是任何擔心台灣的供電會出問題的人，「我們可以帶他去發電廠看一看。」黃仁勳如果下次來台，找企業吃飯的時候，不妨邀請一下台電董事長曾文生，請曾文生邊吃、邊說明，然後也去發電廠看一看，黃仁勳對於穩定供電就會有信心。

賴總統也說，政府還是持續努力在開發電力，特別是綠電。雖然整體電力供應穩定，但綠電確實仍有不足，因此正持續不斷地開發太陽能與風力發電。現在，台灣已經是全世界第五大風力發電的國家，同時也正在發展小水力發電、氫能發電等多元的能源。

有關核二、核三廠延役，他解釋，政府並沒有排除先進核能。既然社會有「希望核二、核三廠延役」的聲音，目前也已經進入了審查的程序。未來只要符合「核安無虞」、「核廢料有去處」、「社會有共識」這三個前提，政府就會依法進行重啟相關工作。