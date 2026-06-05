聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統邀黃仁勳下次來台參訪電廠 台電：雙方保持密切聯繫

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳。記者潘俊宏／攝影
NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳。記者潘俊宏／攝影

AI浪潮下，如何確保電力無虞成了產官界最關心的焦點。賴清德總統釋出善意，邀請輝達NVIDIA）執行長黃仁勳下次來台時參觀國內電廠。對此，台電5日做出正面回應，強調雙方一直保持密切聯繫，上周也已再度接洽輝達，未來將在黃仁勳返台時安排供電議題的意見交換，並邀請其參訪電廠。

台電表示，目前與輝達公司持續保有聯繫管道，針對未來的用電需求以及整體的電力供應規劃進行討論。為了讓產業界更了解台灣的能源韌性，上周台電已再度洽詢輝達，希望能進一步深化交流。

對於賴總統拋出的電廠參訪邀請，台電指出，未來黃仁勳回到台灣時，雙方將有機會針對供電議題進行深度意見交換。屆時台電也將邀請他實地參訪電廠，藉此機會說明台電長期在推動電源開發、電網韌性等多元電力建設上所做的各項努力。

市場關心，若順利安排黃仁勳參訪，是否有可能前往外界矚目的核三廠或核四廠進行考察？台電對此抱持開放態度，表示公司非常樂意邀請黃仁勳參觀電廠，不過後續的參訪地點與具體行程，仍會先與輝達團隊進行溝通與討論後，再來做進一步的妥善安排。

台電指出，除了針對指標性科技外商進行溝通，台電近期也將密集安排與國內各大產業公協會進行交流，主動向產業界說明長期的供電規劃，全力確保台灣穩定供電。

黃仁勳 輝達 NVIDIA 台電 賴清德

延伸閱讀

黃仁勳喊「台灣需要能源」 稱若受邀與賴總統看電廠是很大榮幸

賴總統專訪搶先曝光！邀黃仁勳逛發電廠 送張忠謀自傳給川普

保證供電無虞 賴總統：邀請黃仁勳去台灣發電廠看一看

賴清德想邀黃仁勳參觀發電廠 蔣萬安冷回：要不要先去核三廠看看

相關新聞

供電疑慮 賴總統邀黃仁勳參觀電廠

ＡＩ教父黃仁勳來台，多次談及能源議題，表達他對於供電穩定的憂心。賴清德總統昨天接受非凡及台視新聞專訪時表示，歡迎黃仁勳下次訪台時，參觀台灣發電廠，也可以和台電董事長曾文生餐敘交流。黃仁勳則說，若未來能受邀與賴總統、曾文生一同參訪電廠，將是很大的榮幸，他也再次表示，台灣需要能源（Taiwan needs energy）。

新聞眼／無核空窗 能讓黃仁勳相信供電無虞？

輝達執行長黃仁勳來台，每每引起轟動，但多次公開談及能源與基礎建設的重要性，也反映黃仁勳對於電力足夠與否的擔憂，而政府對此、民進黨從上到下，似乎並無應對對策，回應只停留在耍嘴皮子，更凸顯之前一心一意堅持「非核家園」，不但讓台灣付出龐大代價，更讓政府的能源政策，在現在無核的空窗期顯得進退失據。

賴總統邀黃仁勳同看電廠 王鴻薇：參觀不能解決台灣缺電危機

輝達執行長黃仁勳日前曾關切台灣供電情形，賴清德總統今天接受專訪時表示，盼黃仁勳下次來台時，可與台電董事長曾文生一同參觀發電廠，了解台灣供電情形。國民黨立委王鴻薇說，台灣的能源與供電究竟是否充足，不是帶黃仁勳參觀電廠就能解決的。

賴總統邀黃仁勳下次來台參訪電廠 台電：雙方保持密切聯繫

AI浪潮下，如何確保電力無虞成了產官界最關心的焦點。賴清德總統釋出善意，邀請輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳下次來台時參觀國內電廠。對此，台電5日做出正面回應，強調雙方一直保持密切聯繫，上周也已再度接洽輝達，未來將在黃仁勳返台時安排供電議題的意見交換，並邀請其參訪電廠。

保證供電無虞 賴總統：邀請黃仁勳去台灣發電廠看一看

AI發展時代，台灣欲吸引外資投入讓關鍵供應鏈落地，供電穩定是繞不開的話題。賴清德總統接受非凡新聞專訪時說，歡迎輝達執行長黃仁勳下次訪台時，參觀台灣發電廠，也可以和台電董事長曾文生餐敘交流。

黃仁勳喊「台灣需要能源」 稱若受邀與賴總統看電廠是很大榮幸

輝達執行長黃仁勳今（5）日早上離台前，再度談到台灣能源議題。他表示，台灣需要能源（Taiwan needs energy），因為台灣產業正在快速成長，若要維持繁榮與經濟成長，並讓人民持續掌握AI革命帶來的機會，就必須擁有足夠能源。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。