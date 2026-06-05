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保證供電無虞 賴總統：邀請黃仁勳去台灣發電廠看一看

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
輝達執行長黃仁勳近日頻頻關切國內電力供應狀況，並指出輝達需要在台灣使用更多能源。賴清德總統接受非凡新聞專訪時說，歡迎黃仁勳下次訪台時，參觀台灣發電廠。圖／聯合報系資料照片
輝達執行長黃仁勳近日頻頻關切國內電力供應狀況，並指出輝達需要在台灣使用更多能源。賴清德總統接受非凡新聞專訪時說，歡迎黃仁勳下次訪台時，參觀台灣發電廠。圖／聯合報系資料照片

AI發展時代，台灣欲吸引外資投入讓關鍵供應鏈落地，供電穩定是繞不開的話題。賴清德總統接受非凡新聞專訪時說，歡迎輝達執行長黃仁勳下次訪台時，參觀台灣發電廠，也可以和台電董事長曾文生餐敘交流。

非凡和台視將在今晚播出專訪內容，根據非凡前一天釋出的訪問片段，賴總統說，「我歡迎黃仁勳先生，或是任何擔心台灣的供電會出問題的人，我們可以帶他去發電廠看一看。」

賴總統指出，黃仁勳下回訪台，與台灣企業代表聚餐時，不妨邀請曾文生，邊吃邊說明，然後就去發電廠看一看，黃仁勳就會有信心。

專訪時也提到，賴總統日前參加AIT國慶酒會時，贈送「張忠謀傳」給美國總統川普，希望讓川普了解台灣半導體產業的發展。

賴總統在專訪指出，如果川普更了解台灣的半導體產業，未來台灣跟美國的合作應該會更順利；台灣掌握AI產業鏈，擁有這個神兵利器，具備點石成金的效果，台灣要讓每個產業都成為護國神山。

黃仁勳 輝達 賴清德

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ＡＩ教父黃仁勳來台，多次談及能源議題，表達他對於供電穩定的憂心。賴清德總統昨天接受非凡及台視新聞專訪時表示，歡迎黃仁勳下次訪台時，參觀台灣發電廠，也可以和台電董事長曾文生餐敘交流。黃仁勳則說，若未來能受邀與賴總統、曾文生一同參訪電廠，將是很大的榮幸，他也再次表示，台灣需要能源（Taiwan needs energy）。

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