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北部供電困難？ 核能又釀政治攻防

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
台電董事長曾文生9日與媒體茶敘時坦言，未來數據中心申請用電量5MW以上，若是設在桃園以北，台電一律不核准供電，建議請往桃園以南設置。聯合報系資料照
台電董事長曾文生9日與媒體茶敘時坦言，未來數據中心申請用電量5MW以上，若是設在桃園以北，台電一律不核准供電，建議請往桃園以南設置。聯合報系資料照

台電將不供電給設立於桃園以北、用電量5MW以上的數據中心？針對藍委痛批，民進黨宣稱北部供電困難，就是為了「阻礙國際資料中心設置於在野執政縣市」。民進黨立委則回擊說，能源問題政治化，是國民黨要打壓民進黨執政的高雄。然而，核能是能源的專業議題，似應有更宏觀的考量，才是國家之福。

能源議題政治化

台電董事長曾文生9日與媒體茶敘時坦言，未來數據中心申請用電量5MW以上，若是設在桃園以北，台電現在一律不核准供電，建議請往桃園以南設置。對此，國民黨立委羅智強痛批，資料中心是驅動AI發展的重要基礎，將帶來豐沛投資及大量就業，曾文生竟以供電困難為由，阻礙業者在北部設資料中心。

他認為，核電沒有風電、光電間歇性供電問題，也不須再建新的電網基建，是最穩定的供電來源，包括亞馬遜、微軟、Google等美國科技大廠，都紛紛尋求核能發電廠合作。羅智強痛批，民進黨執意廢核，不讓核四重啟，不准核一、核二延役，再指北部供電困難，是為了阻礙國際資料中心設置於在野執政縣市。

但民進黨立委林岱樺11日則聲援台電表示，產業佈局本應配合能源政策，「油從高雄進、電從高雄來，高雄優先理所當然」，更批評羅智強將能源問題政治化，只是國民黨打壓高雄的慣性。

面對問題總失焦

然而，當能源成為高度政治化的討論時，反而忽略了重要的民生議題，失去討論焦點，如總統賴清德日前在氣候變遷委員會致詞時強調，能源議題並非簡單的反核或挺核，而是多元的「選擇題」，才能誠實面對問題，務實提出對策、踏實解決問題。

但現在核能議題仍像兩黨的開戰訊號，一談到就互相開火，互相謾罵，尤其每當談到核能，民進黨都會提到三大前提：「取得社會共識」、「妥善解決核安、核廢料」與「合法合規」，卻未能就這些議題深入論述。

坐下來談核廢料

根據台灣永續能源研究基金會今年7月的民調顯示，逾六成民眾支持以「核電」作為2050淨零因應策；《遠見》發起「台灣能源轉型大調查」，也有近6成5的民眾認為要著重發展核能。

目前國民黨立委已經準備修改《核子反應器設施管制法》，替核電廠延役提供法源依據，更提案修法要將《環境基本法》或《氣候變遷因應法》中「非核家園」字眼拿掉。

如今社會擁核的聲音增長，加上國民黨團著手處理法規，兩塊拼圖即將湊齊，朝野更應將心力用來討論核廢料如何處置，而非將高度專業的議題變成政治口水戰。否則，隨著淨零時程日漸緊迫，核能議題互相僵持絕非人民之福。

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