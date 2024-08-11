國際燃料價格回跌…台電明年有望虧轉盈 負債總額2.6兆

九月將召開電價費率審議會，電價是否再調漲備受關注。立院預算中心報告指出，隨著國際燃料價格回跌，台電公司有望在明年轉虧為盈，但仍面臨近四千億元的累計虧損。此外，台電明年度負債總額將突破二兆六千億元，利息也將創十年新高，達三二一億元。

立院預算中心八月完成「從電價調漲探討台電公司近年營運績效及政府推動節能計畫執行成效」報告，報告指出，自二○二二年初烏俄戰爭爆發以來，國際燃料價格飆漲，當時電價又未隨著燃料成本足額調漲，導致台電累積虧損從二○二一年的四一六點八六億元，猛增至二○二二年的二○六三點○九億元，去年更達三八二六點二七億元，今年預計虧損一八八七點○五億元，累積高達五九五四點四九億元。

眼見今年虧損將達天價，政府緊急追加補助一千億、電價四月調漲，立院預算中心指出，經台電預估，今年虧損有望從一八八七點○五億元減至九十四億元，累積虧損預估為四一六一億元。此外，隨著國際燃料價格回跌，台電明年有望轉虧為盈，預估盈餘七十五億元，累計虧損也將減至三九二三億元。

立院預算中心提到，明年度電源配比仍以火力發電為主，占七九點九七％，再生能源占十五點八一％，核能發電占一點○九％等，立院預算中心建議，滾動式妥適電源配比，並加強燃料成本控管，以減輕財務負擔。

另外，立法院預算中心也提到，台電負債總額明年也將達到二兆六九五三億元，儘管負債比率降低，但仍高達九○點七二％，預計明年度利息創下自二○一四年以來新高，達三二一億元。

國民黨立委李彥秀示警，今年下半年通膨巨獸虎視眈眈，主計總處已經警告，八月消費者物價指數（ＣＰＩ）恐怕比七月更難樂觀，加深民眾對通膨的預期心理，她要求行政院長卓榮泰應立刻對外公開說明，撥補台電一千億元是否到位？九月是否調整工業與民生電價？