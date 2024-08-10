陳世凱：非核家園政策未改變 府院立場一致

總統賴清德8日提及「非核家園並非民進黨意識形態」，遭在野黨質疑政策轉彎。行政院發言人陳世凱今天透過臉書強調，府院對非核家園的立場始終如一，沒有改變，遺憾部分人士惡意扭曲。

賴總統8日在國家氣候變遷對策委員會指出，非核家園不是民進黨的意識形態，「非核家園」是寫在「環境基本法」第23條，為法定國家政策目標等語，遭在野黨立委質疑政策轉彎，與政院論述不同。總統府發言人郭雅慧、行政院長卓榮泰這兩天陸續駁斥在野黨質疑，強調非核家園入法是立法院朝野共識，政府依法行政。

陳世凱今天透過臉書表示，總統府8日舉行「國家氣候變遷對策委員會」首次會議，會中對於氣候變遷、電力供需、多元綠能等議題有積極的討論，但遺憾賴總統會中發言遭部分人士惡意扭曲，聲稱「非核家園」政策有所轉變。

陳世凱說，府院在此議題上的立場始終如一， 「非核家園」不是民進黨意識形態，而是立法院在朝野共識下制定的環境基本法中的國家法定目標。

他重申，「非核家園是法定的國家政策，目前沒有任何改變。對於新核能科技或其他新能源技術，政府持開放討論的態度，但台灣是否要採用，前提必須是安全性得到保障、核廢料可以妥善處理，並且取得全民共識，才能進一步討論」。

陳世凱也強調，政府深知在極端氣候影響下，穩定經濟發展環境的重要性，因此政院將持續確保安全、穩定的供電，往能源轉型、多元綠能與減少空污的目標持續邁進。