快訊

對流雲系發展旺盛！16縣市午後大雨一路下到明清晨

全紅嬋為何在台灣那麼紅？內行人曝2關鍵：很圈粉

今日七夕超忙！不為人知9項傳統風俗…開智慧、旺運、求子、引桃花全包

陳世凱：非核家園政策未改變 府院立場一致

中央社／ 台北10日電

總統賴清德8日提及「非核家園並非民進黨意識形態」，遭在野黨質疑政策轉彎。行政院發言人陳世凱今天透過臉書強調，府院對非核家園的立場始終如一，沒有改變，遺憾部分人士惡意扭曲。

賴總統8日在國家氣候變遷對策委員會指出，非核家園不是民進黨的意識形態，「非核家園」是寫在「環境基本法」第23條，為法定國家政策目標等語，遭在野黨立委質疑政策轉彎，與政院論述不同。總統府發言人郭雅慧、行政院長卓榮泰這兩天陸續駁斥在野黨質疑，強調非核家園入法是立法院朝野共識，政府依法行政。

陳世凱今天透過臉書表示，總統府8日舉行「國家氣候變遷對策委員會」首次會議，會中對於氣候變遷、電力供需、多元綠能等議題有積極的討論，但遺憾賴總統會中發言遭部分人士惡意扭曲，聲稱「非核家園」政策有所轉變。

陳世凱說，府院在此議題上的立場始終如一， 「非核家園」不是民進黨意識形態，而是立法院在朝野共識下制定的環境基本法中的國家法定目標。

他重申，「非核家園是法定的國家政策，目前沒有任何改變。對於新核能科技或其他新能源技術，政府持開放討論的態度，但台灣是否要採用，前提必須是安全性得到保障、核廢料可以妥善處理，並且取得全民共識，才能進一步討論」。

陳世凱也強調，政府深知在極端氣候影響下，穩定經濟發展環境的重要性，因此政院將持續確保安全、穩定的供電，往能源轉型、多元綠能與減少空污的目標持續邁進。

氣候變遷 陳世凱 非核家園

延伸閱讀

「來當神隊友！」 陳世凱父親節推薦衛福部爸爸手冊

釋憲案朝野律師費曝光 立院186萬、政院30萬

影／氣候委員會登場前童子賢再倡「核綠共存」 政院不埋單

【重磅快評】賤招當法寶 難道翁柏宗還有重要任務？

相關新聞

立院預算中心：台電明年有望轉虧為盈 負債仍逾2.6兆

台電公司財務狀況與電價息息相關，立法院預算中心報告指出，隨著國際燃料價格回跌，台電有望在明年轉虧為盈，但仍面臨近4千億元...

反擊非核家園打臉說 卓榮泰強調努力滿足2030供電需求

賴清德總統日前表示，非核家園不是民進黨的意識形態，引發民眾黨立委黃國昌質疑是否打臉行政院長卓榮泰？卓榮泰今天除了在臉書貼...

數據中心位桃園以北不供電 許宇甄：曾文生打臉政府說不缺電

台電董事長曾文生表明，數據中心申請用電量5MW以上，若是設在桃園以北，台電現在一律不核准供電。國民黨立委許宇甄表示，曾文...

非核家園表述遭賴清德打臉？ 卓揆反擊：惡意扭曲

賴清德總統日前表示，非核家園不是民進黨的意識形態，引發民眾黨立委黃國昌質疑是打臉行政院長卓榮泰，卓榮泰今天在臉書貼文反擊...

火力發電空汙疑慮難消 蘇清泉提修法：補助受汙者健檢

隨著賴清德總統召開「國家氣候變遷對策委員會」會議，能源議題再掀討論。國民黨立委蘇清泉提出「環境基本法修正草案」，主張政府...

賴清德指非核家園是朝野共識 李彥秀：召開能源國是會議

賴清德總統8日主持首場「國家氣候變遷對策委員會」會議，提及「非核家園」不是民進黨的意識形態，而是當年立法院朝野共識下入法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。