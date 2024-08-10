「非核家園不是民進黨意識形態」賴打臉卓揆？府：扭曲原意

賴清德總統前天在國家氣候變遷對策委員會表示，非核家園不是民進黨的意識形態。民眾黨立法院黨團總召黃國昌昨質疑，行政院長卓榮泰曾說非核家園是民進黨價值，賴清德卻說非核家園不是民進黨意識形態，賴清德公開打臉卓榮泰嗎？總統府發言人郭雅慧表示，遺憾賴總統的談話又被特定人士斷章取義，只擷取一句話惡意扭曲原意。

黃國昌指出，賴清德前天宣示態度與卓榮泰不一樣，民進黨政府能源政策到底是什麼，到現在說不清楚也講不明白。民進黨政府能源配比政策為何，總統府浩浩蕩蕩開第一次委員會，結果隻字未提，難道連最基本的事情都要混。

立委李彥秀說，賴清德宣稱非核家園不是民進黨的意識形態，這種漫天大謊，全台灣除了賴清德沒人會相信。反核是民進黨創黨以來的堅持，並將精神寫進民進黨的黨綱中。林義雄為了反核千里環島苦行卅五天，絕食九天，前總統蔡英文非核家園更喊了整整八年，難道賴一句「非核家園不是民進黨意識形態」就能一筆勾消？

郭雅慧表示，非核家園並非民進黨意識形態，而是當年朝野共識且寫進「環境基本法」的國家法定目標。