呼籲別從信仰看能源議題 彭啓明：建資訊平台弭平落差

總統府前天召開國家氣候變遷對策委員會，是否討論到核能議題，備受各界關注。環境部長彭啓明昨出席第三屆亞太永續博覽會時直言，委員會最大共識是各種能源發展有不同挑戰，需要建立資訊平台，公開才有討論空間，而不是從信仰來看能源議題。

彭啓明說，氣候變遷對策委員會最大共識是各種能源發展有不同挑戰，但什麼都不要，難道要靠自己發電？為解決這個困難，必須一起做，第二個則是需要釐清事實，因為過去談到核電就是回歸政治、藍綠政治立場歸隊，但這對事實看法有很大問題，需要建立資訊平台，弭平資訊落差。

至於下次會議會不會再談及核能？彭啓明受訪時說，過去能源相關的所有訊息，包括能源夠不夠、核能問題的社會溝通上，資訊交疊不夠清楚，才會各說各話，有必要讓資訊公開透明，甚至未來綠能、太陽能蓋太多是不是會影響農業，這些訊息都要公開，公開才有討論空間，而不是從信仰來看能源議題。

而面對ＡＩ科技大廠拋出來台設廠意願後，各縣市紛紛表示要爭取，但台灣能否提供足夠電力是各界關心重點，台電董事長曾文生表示，ＡＩ製造產業鏈基地應該就近電源端，縮減用電端與供電端的距離，以「電廠直供園區」減少跨區供電，降低供電風險。曾文生說，從去年九月開始，桃園（包括桃園）以北的資料中心（ＩＤＣ），申設用電量在五ＭＷ以上就不核供，因為中電北送到桃園已出現瓶頸，引導大型數據中心往南移。