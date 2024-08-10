民團：經部為四接 創北東用電缺口

台電在氣候變遷委員會提「台灣電力供需的轉型與挑戰」，守護外木山行動小組表示，台電應落實賴總統的「深度節能」政見，引進先進地熱技術，在北東地區適當地點設置地熱電廠，均可因應所謂「北東用電需求」，四接不應成為解決所謂的北東電網缺口唯一選擇。

賴總統前天表示，非核家園不是民進黨的意識形態。新北市長侯友宜昨說，「賴總統，你真的想通了」，要很清楚地告訴全國人民，核能議題現階段到底要如何面對處理。

反對台電四接填海造陸的守護外木山行動小組召集人王醒之昨表示，台電不應開發破壞生態、高碳排、有空汙及港安、國安爭議的協和四接燃氣火力電廠。

王醒之說，協和三、四號燃油機組應於今年十二月如期除役，反對假借「備用」之名，拖延拆廠時程，以終結基隆人過去承受北部、深澳及協和三座火力電廠百年空汙之苦。協和除役後，原址應直接轉型「再生能源+儲能電廠」，取代每年排碳六二三萬公噸的燃氣火力電廠，避免阻礙我國邁向淨零。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅說，台電就當前挑戰稱「北東電網供需嚴重失衡」，並以「增加北東電源縮小區域供需缺口」作為對策。但大型火力電廠多集中在西岸，台電未將中、南部，細分為中東、中西、南東、南西，獨獨將北部切割為北東、北西，且面積大小極不平均。過去經濟部為開發大潭三接，稱為核二、協和除役及北北基桃近一千萬人用電需求。現在為開發協和燃氣火電，卻將北部一分為二，大潭畫歸「北西」，核二、協和畫歸「北東」，藉此創造「北東缺口」，有違誠信。