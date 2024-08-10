觀察站／賴開放能源討論 關鍵能否「務實」決策

賴清德總統在國家氣候變遷對策委員會中強調，非核家園並非民進黨意識形態、未來不排除新的核能技術。民進黨政府願務實面對接下來可能大爆發的電力需求，值得肯定，但新核能技術何時成熟仍是未定之天，眼前核二、核三延役則是修法可解。賴總統以國家高度開放能源政策討論，但最終的決策能否「務實」，關鍵還是賴總統自己。

非核家園被視為民進黨的「神主牌」，過去八年蔡英文執政，二○二五非核家園更是不可動搖的能源政策定海神針。不過過去面對核能議題相對務實的賴總統前天拋出不排除任何有助於淨零的能源方案，包括未來新的、先進的核能技術；雖然他也設下必須經社會對話取得共識、解決核安核廢料及法制面問題的三前提，但對比過去民進黨鐵板一塊的非核政策，賴總統已為能源政策可能的調整留下轉圜空間。

不過，賴總統所提新的、先進的核能技術，不論是小型模組化反應爐（ＳＭＲ）、核融合等新興核能技術，目前尚未完全成熟，就連環境部長彭啓明也坦言，新核能要蓋成至少是二○三○年以後，且還要後續評估，「這其實都是未來的事」。

但氣候委員會顧問李遠哲已示警，台灣在二○三○年要達到碳排減半難度非常高；而委員會副召集人童子賢也說，只要不排碳的發電、每一度都很珍貴，他才呼籲讓核二、核三延役。

比起等待新核能技術，核電延役是修法就能解決問題；立法院上會期就曾排審核管法，但因朝野沒有共識未有實質結果。

如今賴總統既然開放能源議題討論，朝野都應理性以對，尤其民進黨內更該屏棄既有意識形態。氣候委員會的重要功能是讓不同立場者對話，但不論未來能否凝聚共識、做出決策，能源政策的最終拍板權依舊回到賴總統與執政團隊。民間與產業界對電力需求始終有憂慮，賴總統能否成為「務實能源工作者」，全民都在看。