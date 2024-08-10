藍提修法「非核家園」改「零碳」 綠：那賴2028就不用選了

賴清德總統稱「非核家園」並非民進黨意識形態，而是當年朝野共識且寫進「環境基本法」的國家法定目標。而早在賴總統談話前，多位國民黨立委就已提出環境基本法、氣候變遷因應法修正草案，劍指民進黨非核神主牌，將條文中的「非核家園」修改成「淨零碳排」等字樣。

不過，民進黨立委洪申翰表示，國民黨不要為反對執政黨政策而反對，能源政策可以討論，但民進黨不希望修法去更動這件事情。

據了解，由於「非核家園」是民進黨神主牌，綠營內部評估，就算要考慮讓核二、核三延役，不可能去動到環境基本法或是氣候變遷因應法中「非核家園」字眼，「不然賴總統二○二八就不用選了」；但由於二○一八年通過「以核養綠」公投後，行政院已刪除電業法中「二○二五非核家園」相關條文，目前最可能解套的方式就是修改核子反應器設施管制法。

國民黨立委賴士葆、黃健豪、翁曉玲、蘇清泉、張智倫等人各自領銜提出環境基本法修正草案，將文中的「非核家園」修改成淨零排放潔淨家園、零碳家園。此外，黃健豪、翁曉玲還個別領銜提出氣候變遷因應法修正草案，也將「非核家園」字樣刪除或修改成淨零碳排。

賴士葆說，既然賴清德都說了非核家園不是民進黨的意識形態，那就請綠營一同在立院下會期中修正環境基本法，把第廿三條條文的「非核家園」改成「零碳家園」，拿掉意識形態，回到能源議題本質，跟上世界腳步，為零碳家園努力。

至於核管法，早在上會期藍營就主張修法讓核電延役，但因朝野並無共識，最快要下會期才能再討論修法。賴士葆說，核三如果要延役，要五年前提出申請，立院可修法把五年期限拿掉，若核電真的是選項之一，民進黨應該要立即配合修法，「我們路都已經鋪好了，就去修法，把五年期限拿掉。」問題是賴清德不這樣做，只是講那些有的沒的，都是政治語言。洪申翰則說，法規是一回事，最重要的是核安，即便是擁核派，也不會支持在不安全情況下重啟核電機組。