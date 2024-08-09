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因應氣候變遷挑戰 劉世芳：首重減災及防災

中央社／ 台北9日電
內政部長劉世芳。圖／聯合報系資料照片
內政部長劉世芳。圖／聯合報系資料照片

總統府昨天召開國家氣候變遷對策委員會第1次會議，出席會議的內政部劉世芳今天表示，面對氣候變遷挑戰，執行策略首重減災及防災措施，還要結合法令更新、人才培育及資訊揭露，才能全面提升國家整體韌性。

總統賴清德擔任召集人的國家氣候變遷對策委員會昨天下午登場，劉世芳身兼委員會委員並出席，內政部今天透過新聞稿轉述劉世芳談話。

劉世芳表示，因應氣候變遷對全球及台灣的衝擊影響，內政部以國土計畫觀點為核心，透過圖資套疊等方式進行國土資訊分析，指出潛在環境風險，如易受淹水、非豐雨期易發生乾旱，或易受高溫熱浪衝擊的潛勢區。

劉世芳指出，未來透過國土規劃及委員會的討論，共同擬定因應策略，並展開相關調適方案與行動，減緩氣候變遷對民眾生命財產的影響，以落實國家永續發展及保護民眾安全的目標。

劉世芳提到，面對氣候變遷挑戰，執行策略首重減災及防災措施，還要結合法令更新、人才培育及資訊揭露等，才能全面提升國家整體韌性。內政部會從國土資源合宜配置、都市總合治水、水資源供需平衡等面向，推動淹水、乾旱及高溫衝擊與生態系統的調適規劃與行動。

劉世芳透露，國土管理署今年4月已啟動第2期國土計畫氣候變遷風險評估作業，建築研究所目前也建置大台北地區都市風廊資訊，另國家公園署則是進行自然環境調適，經由森林及濕地等國家重要碳匯場域，實質達到溫室氣體自然減量效果。

劉世芳最後強調，氣候變遷的影響涉及跨國界、跨領域、跨產業及跨世代，因此相關因應及調適策略也必須採取更宏觀的視野來看待，國家氣候變遷對策委員會肩負跨部會、產業界及公民團體共同研商機制，未來會集結公私合作力量及努力，共同面對這項攸關全球及台灣未來發展的重大挑戰。

內政部 劉世芳 氣候變遷

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