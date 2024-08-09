綠：賴總統與行政院能源政策方向一致 沒有衝突

總統賴清德昨天在氣候變遷對策委員會提及「非核家園並非民進黨意識形態」，遭質疑政策轉彎。民進黨立法院黨團今天表示，賴總統與行政院能源政策方向一致，沒有衝突，硬要見縫插針，是別有用心。

民進黨團副幹事長洪申翰上午接受媒體訪問時，做上述表示。

洪申翰指出，賴總統昨天說的很清楚，非核家園就是訂在環境基本法中的國家法定目標，非核家園的概念是經過理性思考跟討論，不是一種信仰式的意識形態，非核家園的理念或概念，是基於對這塊土地的安全，包括對於生活在這塊土地上人民的生活方式，是一種重要的關懷和保護的概念，不是一種被敘述成不理性產生的想法或意識形態。

洪申翰說明，來自不同背景的委員昨天氣候變遷對策委會的討論，最重要的是穩定供電，其次是優先發展多元綠能，對於任何有助於淨零的新技術都不排斥，包括新的核能技術、碳捕捉與封存（CCS）等，對於新的核能技術要採納的前提，必須是能夠解決現在對於核能安全疑慮、核廢料問題及社會共識，跟行政院能源政策方向，是很一致的，沒有什麼衝突。

針對民眾黨立法院黨團總召黃國昌質疑賴總統說法是在打臉卓榮泰，洪申翰強調，卓榮泰在行政院會提到的是非核家園是一個價值，並沒有什麼錯，是基於對台灣土地安全的關懷跟保護，和賴總統的說法並沒有衝突，硬要在這裡見縫插針，是別有用心。

至於有國民黨立委揚言要修環境基本法，把原條文的「非核家園」目標，改成「零碳家園」。洪申翰回應，國民黨不要為反對執政黨政策，為反對而反對，能源政策可以討論，但民進黨不希望修法去更動這件事情。非核家園背後想法是重要價值跟理念，是基於對台灣土地安全跟人民生活方式的重要關懷，希望國民黨不要為反對執政黨政策，忽略裡面重要價值的面向。