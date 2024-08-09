快訊

注意！Disney+用戶難逃寄生帳號 執行長明訂這時間「認真開抓」還要漲月費

綠：賴總統與行政院能源政策方向一致 沒有衝突

中央社／ 台北9日電

總統賴清德昨天在氣候變遷對策委員會提及「非核家園並非民進黨意識形態」，遭質疑政策轉彎。民進黨立法院黨團今天表示，賴總統與行政院能源政策方向一致，沒有衝突，硬要見縫插針，是別有用心。

民進黨團副幹事長洪申翰上午接受媒體訪問時，做上述表示。

洪申翰指出，賴總統昨天說的很清楚，非核家園就是訂在環境基本法中的國家法定目標，非核家園的概念是經過理性思考跟討論，不是一種信仰式的意識形態，非核家園的理念或概念，是基於對這塊土地的安全，包括對於生活在這塊土地上人民的生活方式，是一種重要的關懷和保護的概念，不是一種被敘述成不理性產生的想法或意識形態。

洪申翰說明，來自不同背景的委員昨天氣候變遷對策委會的討論，最重要的是穩定供電，其次是優先發展多元綠能，對於任何有助於淨零的新技術都不排斥，包括新的核能技術、碳捕捉與封存（CCS）等，對於新的核能技術要採納的前提，必須是能夠解決現在對於核能安全疑慮、核廢料問題及社會共識，跟行政院能源政策方向，是很一致的，沒有什麼衝突。

針對民眾黨立法院黨團總召黃國昌質疑賴總統說法是在打臉卓榮泰，洪申翰強調，卓榮泰在行政院會提到的是非核家園是一個價值，並沒有什麼錯，是基於對台灣土地安全的關懷跟保護，和賴總統的說法並沒有衝突，硬要在這裡見縫插針，是別有用心。

至於有國民黨立委揚言要修環境基本法，把原條文的「非核家園」目標，改成「零碳家園」。洪申翰回應，國民黨不要為反對執政黨政策，為反對而反對，能源政策可以討論，但民進黨不希望修法去更動這件事情。非核家園背後想法是重要價值跟理念，是基於對台灣土地安全跟人民生活方式的重要關懷，希望國民黨不要為反對執政黨政策，忽略裡面重要價值的面向。

民進黨 洪申翰 非核家園

延伸閱讀

黃國昌批綠趕鴨上架要開臨時會 洪申翰嗆荒謬沒邏輯

藍提修法刪「非核家園」意識形態 洪申翰：別為反對而反對

影／卓榮泰視察台美跨境打詐成果會 FBI派代表出席

賴清德稱非核家園不是民進黨意識形態 黃國昌：打臉卓榮泰？

相關新聞

賴清德稱非核家園非綠意識形態 藍籲共修法改零碳家園

總府統昨召開國家氣候變遷對策委員會，賴清德總統表示非核家園不是民進黨的意識形態，而是20幾年前他當立委時，跟許多跨黨派委...

非核家園政策轉彎？總統府：遺憾遭惡意扭曲

賴清德總統昨主持國家氣候變遷對策委員會，遭指稱為「非核家園」政策轉彎，總統府發言人郭雅慧今天表示，遺憾賴總統的談話又被特...

遭質疑非核家園政策轉彎 總統府駁又遭斷章取義

賴總統8日召開首場國家氣候變遷對策委員會，在開唱致詞時提到非核家園並非民進黨意識形態，而是當年朝野共識且寫進《環境基本法...

賴清德稱核能非是非題 賴士葆：搶2028擁核的票

國家氣候變遷對策委員會首次會議昨日在總統府舉行，賴清德總統表示非核家園不是民進黨的意識形態，外界猜測事後可能動作。國民黨...

氣候委員會長談4小時 總統自嘲「記者會認為裡面吵起來了」

第一屆氣候變遷委員會議昨日召開第一場會議，歷時逾4小時，從昨天下午3時10分的會前會開了近40分，到正式會議開始，截至晚...

【總編開箱】氣候變遷的能源焦慮，護國用電不在核不核，而在綠不綠

賴清德總統親自主持首場「國家氣候變遷委員會」，首日登場兩大重點就是氣候變遷和電力供應的挑戰，擁核和反核兩派也成為關注焦點。委員會副召集人童子賢在會前即強調，他仍會持續主張核電、綠電應共存，顧問李遠哲也主張核電應延役，行政院和環境部也強調，非核家園是法定國家政策，政府對能源政策態度並未改變。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。