黃國昌指非核立場府院不同調 批能源配比隻字未提

民眾黨團總召黃國昌今天質疑，總統賴清德說非核家園不是民進黨的意識形態，但行政院長卓榮泰在立法院備詢時說非核是民進黨的價值，是否賴總統公開打臉卓榮泰，更讓人困惑民進黨政府的能源配比。

國家氣候變遷對策委員會昨天召開第一次會議，賴總統表示，能源議題絕非簡單「反核」或「擁核」的是非題，在國家氣候治理中的每一個決策，勢必都是多元的「選擇題」，甚至是複雜的「多選題」。外界解讀是民進黨非核家園立場改變。

黃國昌上午舉行記者會時指出，賴總統說非核家園不是民進黨的意識形態，但卓榮泰在立法院備詢時說非核是民進黨價值，這讓大家感到困惑，到底是誰說的算，還是賴總統公開打臉卓榮泰，民進黨的政策立場至今講不清楚。

黃國昌表示，發電方式只是手段，最重要的目標是穩定供電，並滿足民生及產業需求，因此大家很關心民進黨政府的能源配比究竟為何；昨天總統府浩浩蕩蕩召開氣候變遷委員會，但對能源配比隻字未提。

此外，黃國昌強調，昨天看完台電董事長曾文生的報告，既沒談到2026，更談不到2035，連基本的能源配比與規劃路徑都說不清楚，這是負責任政府該有的作為嗎。

由於環境部長彭啟明昨天指出，新興核能技術要到2030年後才能完成，媒體詢問，這是否意味賴總統2028年得先連任才能做到。黃國昌則說，電力穩定供應是現在進行式問題，恐怕無法構築在賴總統競選連任的前提，應先解決目前問題。