買冷氣、冰箱 補助可望延長

行政院會昨天通過經濟部「深度節能推動計畫」，今年起的四年內預計投入三五三億元，透過提升節電目標、家電汰舊換新等四大措施，促進節電二○六億度。現行國人購買冷氣機與電冰箱的三千元節能補助可望延長，經濟部明年起至二○二六年編列一三六億元，補助四○八萬台，盼每年節電四十四億度。

行政院指出，「能源效率」被國際能源總署（ＩＥＡ）視為首要能源燃料，ＣＯＰ28也倡議能源效率至二○三○年應從年均二％提高至四％，才能有效控制全球氣溫上升。賴清德總統今年宣示啟動二次能源轉型，除了發展多元綠能，另一主軸就是推動深度節能。

「深度節能推動計畫」將針對用電大戶、中小用戶及一般住宅用戶個別推動「提升節電目標以及投資抵減」、「擴大推動ＥＳＣＯ協助節能及轉型」及「家電汰舊換新補助」等措施。

已實施的家電汰舊換新補助，目標仍是鎖定占住宅用電大約四成的冷氣機和電冰箱。據了解，現行冷氣機與電冰箱三千元的節能補助可望延長，經濟部去年至今年已經投入一○一億元，補助三二三萬台；明年起至二○二六年擬編列一三六億元，補助四○八萬台。