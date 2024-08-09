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林伯豐：核電延役 才能減碳
由賴清德總統召集的國家氣候變遷對策委員會昨天舉行，能源議題是會中討論重點。三三會理事長林伯豐表示，綠電要發展，核電更不能廢除，唯有讓核電延役，台灣才能落實減碳。
林伯豐表示，日本即使遭遇過核災，如今目標卻是二○三○年讓核能發電回升至三成左右，台灣憑什麼要增加碳排，不用核電？
此外，國內也有工商業界代表指出，部分環團主張發展地熱及氫能來取代核電，但這都有待考量，開發地熱的問題是淺層根本沒有足夠的熱能，台灣地熱主要在一、兩千公尺，量體比較散，若要繼續往下開挖，技術與成本根本不切實際。至於氫能的產生，一是靠天然氣，二是靠電解，這兩者都不環保，為了產生氫能而採用大量的天然氣及電解，造成的汙染反而得不償失。
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