彭啓明：台灣將進入「排碳有價」時代

環境部長彭啓明昨天在首場國家氣候變遷對策委員會報告「氣候變遷對全球及台灣的影響衝擊評估」，並在會中觸及碳費議題。彭啓明表示，環境部在八月底會通過三項子法，台灣將進入排碳有價的時代。賴清德總統則在會中提到，政府預算應研議一定比例編定氣候變遷預算，調適、減碳都要納入，在不增加總預算情形下，行政院可研議。

彭啓明表示，對抗氣候變遷兩大方式包含「減碳」與「調適」，地球已經遇到慢性病的衝擊，「減碳是為了救地球，調適是為了救台灣」，政府必須盤點台灣的調適作為，農業與各產業都應預作準備。但彭也坦言，全世界的二○五○淨零碳排，就像「登月計畫」，是非常困難的事。

彭啓明表示，台灣排碳有價的時代將來臨，今年底就會進入「碳費先行，以大帶小」的階段，未來會健全碳定價機制，往總量管制的碳交易方向邁進，目前全世界有卅六個國家雙軌並行，台灣會和世界做接軌。

彭啓明表示，碳費的政策定位是「棍子」，未來希望也能找出「蘿蔔」，兩者併用，讓台灣在減碳路徑上步上正軌。年底會開一、兩次碳費審議委員會，一定會在年底時實施碳費制度先行，碳費初期也不會高，因為這只是碳定價的一個工具，還有其他的工具更好用，例如總量管制的碳交易。

彭啓明指出，最終目標是完善碳定價的機制，在碳費先行之後，可能還要花上幾年的時間，逐步建立碳交易制度。彭啓明說明，台灣很多企業還沒搞清楚碳定價是什麼，待兩、三年之後，政策能逐步轉到碳交易；因為碳交易才能夠活絡市場，把減碳變成是一個新的機會，效率會更好。

他表示已親自拜訪高碳排企業，說明碳費、碳交易路徑，業者也從原本排斥到能理解、接受，也要向中小企業喊話，不用擔心碳費所帶來的問題，有必要時，他也願意親自拜訪說明。

彭啓明指出，很多人說台灣的減碳做得非常差，但比較的基準點要拉齊，他以二○○五年做基準點，與二○三○年目標比較，台灣減碳目標，的確還落後歐美先進國家，但在亞洲僅次於日本，和幾個有競爭關係的國家新加坡、南韓相比，成績都比他們好。