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台電董事長：未來3年 夜間供電有點緊

聯合報／ 記者陳熙文陳儷方／台北報導
國家氣候變遷對策委員會昨首次登場，台電董事長曾文生（左）、環境部長彭啓明出席會後記者會。記者黃義書／攝影
國家氣候變遷對策委員會昨首次登場，台電董事長曾文生（左）、環境部長彭啓明出席會後記者會。記者黃義書／攝影

台電公司董事長曾文生昨天在國家氣候變遷對策委員會指出，我國目前能源供需面臨用電成長率倍增等六大挑戰，未來三年供電夜尖峰備轉容量若遇到機組故障，只能維持兩百萬瓩，「相對有一點點緊澀」。

曾文生昨於總統府氣候變遷對策委員會，針對「台灣電力供需的轉型與挑戰」進行報告，並點出六大挑戰，包括用電成長率倍增、需求型態改變、加速開發電源、強化電網韌性、區域供需平衡和加速減碳

曾文生指出，根據台電以過去發電量估算，未來十年的全國電力消費年均成長為二點七九％、夜尖峰負載年均成長為二點八％；外界關心電力系統能否供應半導體產業、人工智慧（ＡＩ）和電動車系統，台電也依據半導體業者的用電計畫、ＡＩ伺服器內銷量推估未來用電的成長。

曾文生表示，根據台電估算，因應新開闢科學園區等情況，二○二四到二○二七年的主要用電增加地區會集中在新竹與高雄，二○二八年會在台中。

曾文生說，目前已經核定並在興建的天然氣發電機組會在二○二六年陸續完工，今年則會陸續啟動大林電廠，和通霄電廠的招標工作，同時也開始加速替代燃煤，和燃油電廠的計畫。

他坦言，整個供電的壓力最大還是在接下來這幾年，也就是二○二四年到二○二七年，夜間備用容量預計從三○二萬瓩，成長至三三八萬瓩，備用容量率大約就是七％至八％，如果遇到機組故障，大概可以維持在兩百萬瓩左右，這個數字相對來講「是有一點點緊澀的狀況」。

曾文生指出，接下來還會遇到很多的挑戰，尤其各國爭相建置燃氣機組，未來國際每年新增容量，預估從三千萬瓩增加至四千七百萬瓩，成長達六成。他指出，台灣必須要與世界爭取天然氣機組，燃氣設備已成為賣方市場，而民間的自用發電機組加速脫煤，至於工程執行上可能有施工量能、環評、執照許可等變數。

曾文生表示，台電自二○二二年發生電網事故後，就啟動強化電網分散、強固、防衛工作，但電網韌性面臨用地、路權、執照取得等困難。

至於區域供需平衡，曾文生指出，北部電源確實比較缺乏，南電北送也遇到瓶頸，而北部發電都集中在西邊，北東電網面臨風險，特別是核二廠除役，協和電廠也少掉一半，以至於出現供需缺口。曾文生說，目前北東電網供僅仰賴和平電廠及協和電廠中的二部機組，供需嚴重失衡，必須增加北東電源因應。

半導體 協和電廠 台電 曾文生 核二 氣候變遷 減碳 環評

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