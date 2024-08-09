府：能源治理獲兩共識

國家氣候變遷對策委員會首次會議昨天登場，賴清德總統在會中裁示，政府不排除任何有助於淨零的能源方案，包括未來新的先進的核能技術；總統府副秘書長張惇涵表示，會中達成了兩項共識，將積極發展再生能源，並針對各種能源選項充分揭露資訊。

總統府發言人郭雅慧在會後轉述，賴清德在會中表示，過去的能源轉型階段性成果應該珍惜，「但我們也不必否認未來的挑戰」。必須務實面對三大課題：電力要充足、系統要安全、減碳要加速，因此政府主張推動「二次能源轉型」。

賴總統表示，能源政策當前重要工作是確保穩定供電、開發多元綠電、不排除任何有助淨零的能源方案，包括未來新的、先進的核能技術，無論是面對新的核能技術，或者現有核電廠存廢的問題，都必須先經過社會對話、取得社會共識，來妥善解決核安、核廢料，以及法制面等諸多問題。

張惇涵轉述，會中各種能源選項討論很多元，但並未就核能存續議題進入實質討論，然而委員會對於能源治理有兩項高度共識。第一，積極發展再生能源是最大公約數，必須政府部門、民間企業、公民社會共同面對重重挑戰。

第二項共識，是委員曹世綸倡議、賴總統裁示，對於各種能源選項，政府應充分揭露資訊、充分釐清事實，建立共同且真實的資訊平台，以弭平資訊落差，避免社會分裂，讓台灣社會進一步理性討論。

環境部長彭啓明在會後記者會中表示，「非核家園」當時提的時候，是很久以前，有其時空背景，未來若有更好的解決方案，取得國人的共識，核廢料處理也沒有問題，又是安全的，「我們可以因為減碳來做出一些調整」。

針對媒體提問賴總統談話是否代表對核電持開放態度？張惇涵表示，從總統到政院一直以來的態度都是要符合核安、核廢、社會共識三條件。