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四小時討論 談核電未涉深水區

聯合報／ 記者周佑政李柏澔／台北報導
國家氣候變遷對策委員會首次會議今天在總統府登場，由賴清德總統親自主持。圖／取自youtube直播頻道
國家氣候變遷對策委員會首次會議今天在總統府登場，由賴清德總統親自主持。圖／取自youtube直播頻道

國家氣候變遷對策委員會首次會議，昨歷經四小時的冗長會議討論，據了解，會中氣氛「不激烈」但廿四位委員踴躍發言，針對外界關注的核電議題，委員會僅「稍微」討論，並未涉及民進黨「非核家園」政策是否轉彎的「深水區」。

據了解，氣候委員會首次召開前，為訴求謹慎與效率，府方多次進行「會前會」，確認委員會會議議事規範、第一次委員會議議程安排，而賴清德總統也希望，讓每一位委員都能暢所欲言。

針對外界關注的能源議題，據了解，會中正反意見並陳，除了童子賢重申主張應思考核電在減緩全球氣候變遷的貢獻，至於另一位同樣也支持核能的委員會顧問、中研院前院長李遠哲總統府副秘書長張惇涵表示，李在會中發言簡短、未提核能。李遠哲表示，台灣要達到二○三○年碳排減半，難度非常高，但若延後兩年到二○三二年，是有機會努力的，政府應該設定清楚每一年度目標，來落實執行。

幾位反核派委員則表示，討論再新增電力需求時，應該要考慮台灣國土的承受力，也要讓產業多負擔一些綠能的責任。

出席委員表示，閉門會議的討論積極但不激烈，雖然外界關注的核電議題並未討論太多，但賴總統的裁示指出，新興核能技術或是現有核電廠存廢問題都需要社會對話，顯見在核電的使用上並未把話說死，另也指出綠能推動須加速的呼籲。

委員之一、台灣公民參與協會理事長何宗勳表示，各方在會議上針對能源有非常多元的討論，除了副召集人童子賢再度重申對核能的立場外，產業代表倒是未針對核能存續有過多實質性討論，大家主要是談自己關心的領域，好讓總統了解各界的想法。

張惇涵 李遠哲 核能 核電 氣候變遷 總統府 能源議題 賴清德 電力需求 非核家園

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