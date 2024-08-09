新聞眼／穩定供電擺第一 總統對核能態度可見端倪

國家氣候變遷對策委員會昨天首度登場，由賴清德總統親自主持。圖／總統府提供 賴清德總統親自主持的氣候變遷對策委員會首次開會昨落幕，由於氣候變遷議題與國家的能源選擇息息相關，核能的用與不用也成外界關注的焦點。賴總統在致詞時說出，能源議題絕對不是簡單的「反核」或「擁核」的是非題，可見總統在核能議題上似乎並非鐵板一塊，甚至是釋出善意。但從他裁示的能源政策三點重要工作，又讓人嗅出了一些端倪。

過去賴清德總統在擔任行政院長期間，就樂於聆聽產業界的意見，如當年的「一例一休」勞基法修法，他不顧公民社會的反彈，為多數中南部業者開路，即是一例；如今他坦言核能並非要或不要，直指能源議題是選擇題、多選題，賴清德看似採取更為務實的態度直面爭議，不被綠營神主牌所綁架，值得民眾的肯定。

尤其台電董事長曾文生在報告時點出的六大挑戰，其中言明天然氣機組近年來的搶手情況，以及在兼顧供電與減碳的能源轉型之下，未來三到四年將成為國內供電最困難的時期，而這還是在一切照計畫進行的情形之下，若考量到環評時程，以及社會共識的不確定因素，台電規畫的發電機組能否如期趕上成了未知數。

但從昨天會議賴總統表示在能源政策三項重要工作，擺第一是穩定供電，最後一項才是淨零減碳相關，可說揭示了他未來的能源政策優先順序，必須先不缺電，因此才會要求台電「強化電網韌性計畫」提早四年到二○二八年，優先完成關鍵的區域及與民生相關的關鍵工程。至於擁核派念茲在茲的淨零減碳，已非優先選項。

賴總統想要突破非核的限制，必須有效說服環保團體，以及民進黨的支持者。氣候委員會若能提供一個產學界的充分討論，給予核能使用一個科學、理性的佐證，不難成為賴政府由外而內的門路。總統府委員會的存在，除了整合民間意見，也可能是為了創造更開放的氛圍，只不過能否真的創造政策自由，為賴政府解封，恐怕還要再觀察一陣子。