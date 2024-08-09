三三會：延役才能落實減碳

由賴總統擔任召集人的國家氣候變遷對策委員會昨（8）日下午登場，能源議題是會中討論重點。對此三三會理事長林伯豐表示，綠電要發展，核電更不能廢除，唯有讓核電延役，台灣才能落實減碳。

林伯豐表示，日本即使遭遇過核災，如今目標卻是2030年讓核能發電回升至30％左右，台灣憑什麼要增加碳排，不用核電？

至於綠電中也受到討論的地熱、氫能等，部分人士認為可以取代核電。不過，國內具有專業背景的企業家，卻抱持不同的看法。國內有工商業界代表指出，部份環團主張發展地熱及氫能來取代核電，但這都有待考量。

業界人士說，開發地熱的問題是淺層根本沒有足夠的熱能，台灣地熱主要在淺層約一、兩千公尺，量體比較散，若要繼續往下開挖，技術與成本均不符現實所需，簡言之根本不切實際。至於氫能的產生，一是靠天然氣，二是靠電解，這兩者也有類似的問題，不僅成本高昂也都不環保，為了產生氫能而採用大量的天然氣及電解，造成的汙染反而得不償失。