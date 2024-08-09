三三會：延役才能落實減碳

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

由賴總統擔任召集人的國家氣候變遷對策委員會昨（8）日下午登場，能源議題是會中討論重點。對此三三會理事長林伯豐表示，綠電要發展，核電更不能廢除，唯有讓核電延役，台灣才能落實減碳

林伯豐表示，日本即使遭遇過核災，如今目標卻是2030年讓核能發電回升至30％左右，台灣憑什麼要增加碳排，不用核電？

至於綠電中也受到討論的地熱、氫能等，部分人士認為可以取代核電。不過，國內具有專業背景的企業家，卻抱持不同的看法。國內有工商業界代表指出，部份環團主張發展地熱及氫能來取代核電，但這都有待考量。

業界人士說，開發地熱的問題是淺層根本沒有足夠的熱能，台灣地熱主要在淺層約一、兩千公尺，量體比較散，若要繼續往下開挖，技術與成本均不符現實所需，簡言之根本不切實際。至於氫能的產生，一是靠天然氣，二是靠電解，這兩者也有類似的問題，不僅成本高昂也都不環保，為了產生氫能而採用大量的天然氣及電解，造成的汙染反而得不償失。

天然氣 林伯豐 核能 核電 氣候變遷 減碳 綠電 能源議題

延伸閱讀

童子賢成減碳先鋒！7成先進國家用核能 籲台不落人後

環團訴請修改用電大戶條款案遭駁 二審發回更審

氣候變遷委員會登場 與會者對核電態度一次看

中油簽MOU 研發地熱探勘

相關新聞

賴總統：非核家園非民進黨意識形態

國家氣候變遷對策委員會首次會議昨天在總統府舉行，賴清德總統表示非核家園不是民進黨的意識形態，能源議題和國家氣候治理，絕對...

新聞眼／穩定供電擺第一 總統對核能態度可見端倪

賴清德總統親自主持的氣候變遷對策委員會首次開會昨落幕，由於氣候變遷議題與國家的能源選擇息息相關，核能的用與不用也成外界關...

台電董事長：未來3年 夜間供電有點緊

台電公司董事長曾文生昨天在國家氣候變遷對策委員會指出，我國目前能源供需面臨用電成長率倍增等六大挑戰，未來三年供電夜尖峰備...

四小時討論 談核電未涉深水區

國家氣候變遷對策委員會首次會議，昨歷經四小時的冗長會議討論，據了解，會中氣氛「不激烈」但廿四位委員踴躍發言，針對外界關注...

府：能源治理獲兩共識

國家氣候變遷對策委員會首次會議昨天登場，賴清德總統在會中裁示，政府不排除任何有助於淨零的能源方案，包括未來新的先進的核能...

買冷氣、冰箱 補助可望延長

行政院會昨天通過經濟部「深度節能推動計畫」，今年起的四年內預計投入三五三億元，透過提升節電目標、家電汰舊換新等四大措施，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。