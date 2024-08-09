童子賢：思考核電貢獻

經濟日報／ 記者王郁倫余弦妙／台北報導
和碩董事長童子賢。 聯合報系資料照
和碩董事長童子賢。 聯合報系資料照

氣候變遷委員會昨（8）日召開，總統府副秘書長張惇涵會後轉述和碩（4938）董事長童子賢發言，他在會中表達，請大家審慎思考核電對全球氣候變遷減緩的貢獻，但不應該被誤解為他反對綠電，主要是他覺得企業在購買綠電遇到許多辛苦挑戰，這是理想與現實間的差距。

童子賢強調，不管是哪一種綠電，氫能、太陽光電等，只要是任何不排碳發電，每一度都珍貴，他也感慨在追求2050年淨零碳排標準之際，才應審慎思考，並呼籲核二、核三應持續發電，他也認為，台灣土地這個小，我們不需要一直原地打轉。

反核人士在氣候變遷委員會召開前夕抨擊核能是非主流能源，童子賢認為這是觀念迷霧，全球32個經濟強國中，包括美中日德共22國已經或即將啟用核能，新加坡7月也與美國簽署核能合作備忘錄，說明對先進國家而言，核能是一種主要能源，台灣面對氣候變遷應不落人後，要爭取國際尊敬而不是被瞧不起。

總統賴清德8日主持氣候變遷委員會時表示，面對氣候變遷課題是多選題而不是是非題，意指面對溫室效應問題應務實提出對策，童子賢也在會中發表核綠共存看法，但會後他婉拒媒體訪問。

童子賢一向主張台灣應該積極面對氣候變遷議題，並以核綠共存對策，解決台灣碳排問題，童子賢曾表示，台灣排碳比偏高，不計算核電則零碳排發電比率僅10.5%，亦即近九成發電為排碳能源，落後國際標準太多，他指出，台灣碳排一大半來自台電，其餘包括工業生產、交通運輸等，後者可用政策引導換購電動車，發電方式則需找到對策。

反核陣營訴求200多國僅30幾個國家有核電，故斥核能是非主流能源，童子賢認為是觀念迷霧待解，全球經濟發展32強國中，有20國已有核電，義大利跟波蘭也宣布規劃核電，換言之22國（近七成）先進國家都將核能作為主要能源，因為核電可以穩定供電提供基載，又不排碳，而新加坡也已跟美國簽署民用核能合作備忘錄。

童子賢也罕見為氣候議題嚴詞呼籲：在全球都關心氣候變遷議題之際，台灣不要落後，國際經貿是引擎，驅動台灣經濟，台灣無法獨善其身，應積極扮演地球村的好公民，要爭取國際尊敬，而不要被國際社會瞧不起，要掌握主動，不要陷入被動。

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