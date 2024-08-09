氣候委員會「討論熱烈」四小時 反核擁核正面對決

總統府昨（8）日召開國家氣候變遷對策委員會，被視為反核派、擁核派首場正面對決。賴總統致詞開宗明義就提到核能議題，會中「討論熱烈」，歷時四小時才結束。不過總統府會後轉述，並未就核能存續實質討論，但達成兩共識。

第一，每個能源選項在不同層面都遭遇不同挑戰，並且要在發展與永續，變遷與調適間取得平衡，確實挑戰嚴峻。但積極發展再生能源，是最大公約數，因此大家都有共同而區別的責任，必須政府部門、民間企業、公民社會共同面對重重挑戰。

第二，國際半導體產業協會（SEMI）台灣區總裁曹世綸在會中倡議，對各種能源選項，政府應充分揭露資訊、充分釐清事實，建立共同且真實的資訊平台，以弭平資訊落差，避免社會分裂，獲得與會委員大力支持。

長達四小時會議後，總統府副秘書長張淳涵轉述，賴總統表示，對於能源議題有非常多元的討論，或許媒體跟外界會猜測，開會到晚間8時，是不是在裡面吵起來，但在賴總統看來，氣氛「不激烈」，也「不激動」，反而是「很積極」。

張淳涵表示，關於能源議題，會中各種能源選項討論很多元，但並未就核能存續議題進入實質討論。

委員會副召集人、和碩董事長童子賢提到，請大家審慎思考核電對減緩氣候變遷的貢獻；另外被外界視為挺核的前中研院長李遠哲，則僅提及2032年台灣碳排要減半，過渡到2050淨零轉型部分，減碳必須要加速。

委員會的環團代表、台灣環境規劃協會理事長趙家緯會後受訪時表示，針對核電議題有許多資訊必須釐清，例如外界期盼核三延役，但既存斷層問題如何因應？小型核能機組在台灣的發展是否到2035年就能扮演角色？這些都是委員們有共識需要釐清的部分。

賴總統表示，台電董事長曾文生在會中的報告相當誠實，不僅說明近幾年成果，更誠實說明台電遭遇的挑戰，過去能源轉型階段性成果應珍惜，但不必否認未來的挑戰，要共同務實面對。

首先在電力充足方面，台電報告說明，AI大爆發，將使用電成長，比過去更多更快，台電務必努力克服困難，也希望地方政府、在地民眾支持合適電力開發，公民社會能夠理性思辯對話。

其次，要維持電力系統安全，電網是不可或缺一環，改善工作應加速進行，降低停、跳電事故的風險，要求台電「強化電網韌性計畫」提早在四年、即2028年優先完成關鍵區域，以及與民生相關的關鍵工程。

第三，面對2050淨零轉型挑戰，推動綠電極大化，加速布建風、光等成熟再生能源，還要發展地熱、綠氫、海洋能等新興再生能源，以及智慧電網、深度節能等，都要政府、台電及各公私部門攜手努力，才能落實。