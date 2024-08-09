台電董座曾文生指夜尖峰備用容量率8%相對緊澀 三年半內供電壓力最大

台電董事長曾文生昨（8）日表示，供電壓力最大的是在2024年至2027年，夜尖峰備用容量率為8%，台電不會在夏季排機組歲修，但機組仍有可能故障，預估夏季夜尖峰備容量僅有200萬瓩，供電相對緊澀。

總統府昨日召開氣候變遷對策委員會，曾文生於會中報告「台灣電力供需的轉型與挑戰」，點出台灣電力六大挑戰，包含用電成長率倍增、需求型態改變、須加速開發電源、強化電網韌性、區域供需平衡、須加速減碳。

台電預估各年夜間備用容量率

曾文生表示，近來外界關切台灣電力系統能否供應台灣經濟成長所需用電，主要包括半導體及AI發展。前者用電增加主要是在新竹及高雄，也就是跟隨科學園區擴建，用電才會增加，2028年半導體增加用電則是在台中。他強調，2028年半導體用電需求是非常明確。

至於AI部分，曾文生說，台電去詢問AI伺服器廠商，以資料中心的能源使用效率（PUE）1.3來計算，一個資料中心64櫃的伺服器，約要用10MW（百萬瓦）的電；台電依據某家在彰化設置資料中心去推估未來AI用電量。

他表示，過去2008年至2023年全國電力消費年均成長1.06%，推估2024年至2033年均成長2.79%。

曾文生表示，供電壓力最大是在2024年到2027年夜尖峰，夜尖峰備用容量約300萬瓩至400萬瓩之間，備用容量率約在8%；台電不會在夏季排機組歲修，但機組仍有可能故障，扣掉一定程度，夜尖峰備用容量維持在200萬瓩，會有點緊澀。他提及，為穩定供電及維持供電韌性，能緊急供電，台電仍會維持一些停機機組，將其轉成警備機組。

他表示，台電仍面臨諸多挑戰，在電源開發上，各國爭相建置燃氣機組，未來國際每年新增容量預估從3,000萬瓩 （30GW）增加至4,700萬瓩（47GW），已轉變為賣方市場，各國燃氣機組建置皆面臨預算增加及工期延長情形，台電得去搶機組；此外環評、取得地方政府執照許可等都是挑戰。

在電網韌性部分，台電提出十年5,000億元強化電網韌性計畫，電源及電網做區域平衡，不要過度集中。