賴總統談非核家園 不是民進黨意識形態 強調能源政策是多選題

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
賴清德總統昨天召開氣候變遷對策委員會。總統府╱提供
賴清德總統昨天召開氣候變遷對策委員會。總統府╱提供

國家氣候變遷對策委員會昨（8）日首次開會，賴清德總統致詞時指出，「非核家園」不是民進黨的意識形態，「永續發展」才是朝野、不分政黨為國家共同打拚的目標，他強調，能源不是反核、擁核的是非題，勢必是多元的選擇題、甚至是「多選題」。

能源政策上，賴總統強調三件事是當前政府重要工作，第一，確保穩定供電，第二，我們要優先努力開發多元綠電，第三，不排除任何有助於淨零的能源方案，包括未來新的、先進的核能技術，面對新核能、或現有核電廠存廢，都必須經過社會對話、取得社會共識，妥善解決核安、核廢料，及法制面等諸多問題。

賴總統在氣候變遷對策委員會談話重點
賴總統在氣候變遷對策委員會談話重點

賴總統在執政滿一個月時，宣布成立氣候變遷委員會，昨日首度開會。委員會成員中，反核派、挺核派都入列，外界將昨日這場會議，視為核能議題的直球對決。

氣候委員會由賴總統擔任召集人，他在致詞時主動提及核能議題。賴總統提到，20幾年前他擔任立委時，與許多跨黨派委員提案制定《環境基本法》，這部法律被稱為「環境憲法」，首次將「非核家園」四個字入法，更在第23條條文寫出「政府應訂定計畫，逐步達成非核家園目標」。

賴總統指出，當時民進黨在中央執政，但民進黨並非國會多數。當年環境基本法能在朝野共識下完成立法，也證明了「非核家園」不是民進黨的意識形態，「永續發展」才是朝野、不分政黨共同打拚的目標。

賴總統強調，能源議題絕非簡單「反核」或「擁核」的是非題，在國家氣候治理中的每一個決策，勢必都是多元的「選擇題」，甚至是複雜的「多選題」，才能夠誠實面對問題、務實提出對策、踏實解決問題。有不同主張立場，是民主日常；有多元的意見，更是民主最難能可貴之處。

賴總統說，過去的能源轉型階段性成果應該珍惜，但也不否認未來的挑戰。要共同務實面對三大課題：第一，電力要充足，第二，系統要安全；第三，減碳要加速；這也是為什麼政府主張推動「二次能源轉型」。期待藉由委員會討論，集思廣益為國家永續發展擬定戰略，進一步讓台灣社會凝聚共識。


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