童子賢成減碳先鋒！7成先進國家用核能 籲台不落人後

反核人士在氣候變遷委員會召開前夕抨擊核能是非主流能源，和碩（4938）董事長童子賢認為這是觀念迷霧，全球32個經濟強國中，包括美中日德共22國已經或即將啟用核能，新加坡7月也與美國簽署核能合作備忘錄，說明對先進國家而言，核能是一種主要能源，台灣面對氣候變遷應不落人後，要爭取國際尊敬而不是被瞧不起。

根據綠色和平組織統計，2023年全球前10大電子製造業中和碩綠能比率排名第六，達19%，是台灣大型製造業中綠電使用率最高企業，比台積電（2330）10％及鴻海（2317）8%都要高，顯示童子賢追求零碳電力的積極度。

總統賴清德8日主持氣候變遷委員會時表示，面對氣候變遷課題是多選題而不是是非題，意指面對溫室效應問題應務實提出對策，童子賢也在會中發表核綠共存看法，但會後他婉拒了媒體訪問。

童子賢一向主張台灣應該積極面對氣候變遷議題，並以核綠共存對策，解決台灣碳排問題，童子賢曾表示，台灣排碳比偏高，不計算核電則零碳排發電比率僅10.5%，亦即近9成發電為排碳能源，落後國際標準太多，他指出，台灣碳排一大半來自台電，其餘包括工業生產、交通運輸等，後者可用政策引導換購電動車，發電方式則需找到對策。

反核陣營訴求200多國僅30幾個國家有核電，故斥核能是非主流能源，童子賢認為這是觀念迷霧待解，全球經濟發展32強國中，有20國已有核電，義大利跟波蘭也宣布規劃核電，換言之22國（近7成）先進國家都將核能作為主要能源，因為核電可以穩定供電提供基載，又不排碳，而新加坡也已跟美國簽署民用核能合作備忘錄。

童子賢也罕見為氣候議題嚴詞呼籲：在全球都關心氣候變遷議題之際，台灣不要落後，國際經貿是引擎，驅動台灣經濟，台灣無法獨善其身，應積極扮演地球村的好公民，要爭取國際尊敬，而不要被國際社會瞧不起，要掌握主動，不要陷入被動。

呼應「多選題」之說，他也喊話應繼續支持氫能發電、地熱發電、潮汐發電與火力發電的脫碳技術的研究，希望新能源新技術能貢獻給更多的不排碳發電，同時更應重視台電人才，台電近年流失很多人才，恐不利落實政府政策。

童子賢過去就是知名環保企業家，過去他就率先主張拒吃魚翅，同時自帶保溫瓶，每天帶自己沖泡的黑咖啡品嚐，不喝瓶裝水或手搖飲，同時他也開始使用電子支付，減少交易單據，更大力支持在地小農，減少進口食品產生的碳足跡，如今他更將眼光望向氣候變遷，呼籲台灣應積極評估減碳對策，核綠共存（黃金組合433）就是他提出的最佳能源配比建議。