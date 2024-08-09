核能無法做緊急備用機組 童子賢澄清不反綠電

國家氣候變遷對策委員會今天登場，外界原預料將展開核電激辯，但會中並未實質討論核能存續。據轉述，委員會副召集人童子賢說，他主張審慎思考核電對氣候變遷減緩的貢獻，但不應被誤解為反對綠電。

至於核三廠能否轉緊備機組，台電董事長曾文生表示，核能機組受電業法與核管法限制，因此核能機組沒辦法做緊急備用機組。

總統賴清德擔任召集人的國家氣候變遷對策委員會今天下午登場，經過4小時會議，晚間8時15分後，總統府副秘書長張惇涵、總統府發言人郭雅慧、環境部長彭啓明、台電董事長曾文生舉行記者會。

媒體詢問，台電報告中提到除役機組轉成緊備機組，是否意味除役的核三廠1號機能作為緊急備用機組。張惇涵指出，今天會中討論許多能源選項，但並未實質討論核能存續。

關於賴總統裁示提及「非核家園」，張惇涵表示，總統說，「非核家園」是寫在「環境基本法」第23條，法定的國家政策目標，而2018年「以核養綠」公投案通過後，民進黨政府也尊重公投結果，由行政院提案修法，經過立法院三讀，刪除「電業法」關於2025的年限規定。

至於核三廠能否轉緊備機組，曾文生表示，供電機組轉成緊急備用機組有一定的限制，核能機組不只受電業法限制，也受到核管法限制，因此核能機組沒辦法做緊急備用機組，其他如火力發電機組才能作為緊備使用。

張惇涵也轉述，和碩董事長、委員會副召集人童子賢在會中提到，雖然他主張請大家審慎思考核電對氣候變遷減緩的貢獻，但不應被誤解為反對綠電，而企業購買綠電會遇到許多挑戰，且理想與現實有差距，在追求2050脫碳的標準之際，他才會呼籲讓核二、核三繼續發電，而台灣土地就這麼小，不應該原地打轉。

張惇涵也轉述，委員會顧問李遠哲在會中發言簡短也未提及核能，但表示台灣要達到2030年碳排減半，難度非常高，但若延後兩年到2032年，是有機會，政府應該設定清楚每一年度目標並落實執行。

此外，彭啓明表示，環境部長必須遵守環境基本法「非核家園」善盡職責，從氣候變遷角度看核能，歐盟有一個永續分類的指南屬於投資，沒有把核能當成綠電，可以去投資核能當成永續分類的指南，但是規定核廢料要處理好、然後要比較新的一代。

彭啓明指出，就他所知，台電的核一廠到核四廠都不是，若以歐盟永續分類投資指南的指標來看，台灣舊的核電廠都不是新的技術，不符合現代的標準，未來新的核能，外面聽到SMR或核融合，很多新聞說準備要蓋，但要蓋成可能是2029或2030年以後。