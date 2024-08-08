快訊

奧運舉重／郭婞淳抓舉105公斤排名第4 挺舉力拚獎牌

初領失業金人數意外大降 美股早盤勁升、台積ADR和輝達均俏

中小企業碳焦慮 彭啓明：初期碳費只針對500家大企業

中央社／ 台北8日電
環境部長彭啓明出席「國家氣候變遷對策委員會」會後記者會。記者黃義書／攝影
環境部長彭啓明出席「國家氣候變遷對策委員會」會後記者會。記者黃義書／攝影

國家氣候變遷對策委員會今天召開首場會議，有委員反映中小企業有碳焦慮，環境部長彭啓明指出，中小企業可先善用政府輔導措施減碳，未來面對國際規範可創造更多企業競爭力。

總統賴清德今天下午在總統府主持「國家氣候變遷對策委員會第一次委員會議」，彭啓明在會中報告「氣候變遷對全球及台灣的影響衝擊評估」提到，台灣進入排碳有價時代，年底就會進入「碳費先行，以大帶小」階段，未來也會健全碳定價機制，有機會走到總量管制碳交易、接軌各國。

彭啓明今天出席會後記者會時詳細說明，碳費審議委員會預計年底前再召開1至2次的會議，碳費今年底前就會施行，初期碳費也不會高，而碳費只是碳定價的其中一個工具，還有總量管制碳交易這個工具更好。

彭啟明表示，碳費先行之後才會逐步推動碳交易制度，可能會再花幾年時間，因為目前許多企業仍不清楚碳定價，希望讓大家先習慣，2、3年後再逐步轉到碳交易，這樣才能活絡市場、把減碳變成新機會，效率也更好。

彭啓明指出，國家氣候變遷對策委員賴博司有在會議中提到，中小企業有很嚴重碳焦慮，因此有特別向委員說明，初期碳費只有針對500家以上大企業收取，中小企業先不用擔心，但中小企業可以善用政府優惠措施、輔導措施盡量減碳，現在先減碳，未來面對國際或者是歐盟實施的CBAM（碳邊境調整機制）可以創造更多利潤。

彭啓明表示，他上任後其實有拜訪很多高碳排公司，剛開始企業都很緊張，但經過環境部說明後都可以接受，未來中小企業只要有約環境部，他願意親自去中小企業溝通，也會匯集經濟部資源創造減碳機會，「碳費是棍子，我們必須找到蘿蔔」，減碳是壓力也是機會，會雙軌來做。

彭啓明 減碳 碳費

延伸閱讀

排碳有價來臨 彭啓明：年底進入「碳費先行、以大帶小」階段

環長：將整併碳盤查報告

碳費三法8月上路 環長：初期費率不高

台灣科技進步環保產業要跟上 彭啟明連說3次：這點最重要

相關新聞

氣候委員會長談4小時 賴總統：不排除未來新核能技術

國家氣候變遷對策委員會首次會議今天登場，歷經約4小時會議結束。針對能源議題，賴清德總統在委員會中裁示，政府不排除任何有助...

核能充作緊急備用機組？曾文生：依法不行

賴清德總統今親自主持氣候變遷對策委員會，對於核能是否能作為後備發電機組，台電董事長曾文生的答案是否定的，他在會後記者會表...

新核能成選項？彭啓明：可以為減碳做一些調整

賴清德總統今親自主持氣候變遷對策委員會，環境部長彭啓明在會後記者會中表示，「非核家園」當時提的時候，是很久以前，有其時空...

童子賢重申挺核電但不反綠電 下次會議議題曝光

賴清德總統今天召開首次氣候變遷委員會，歷經四小時會議，總統府副秘書長張惇涵在會後記者會轉述，委員會副召集人童子賢會中表示...

影／賴清德：非核家園不是民進黨意識形態

國家氣候變遷對策委員會首次會議今天在總統府登場，由賴清德總統親自主持，會議預計談及能源議題，擁核派與反核派可望在會中交鋒...

和碩是使用綠能最多台企！童子賢現場感慨分享：理想與現實

總統賴清德昨主持氣候變遷委員會首次會議，和碩董事長、國家氣候變遷對策委員會副召集人童子賢在委員會結束後，低調婉拒採訪。總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。