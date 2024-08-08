中小企業碳焦慮 彭啓明：初期碳費只針對500家大企業

國家氣候變遷對策委員會今天召開首場會議，有委員反映中小企業有碳焦慮，環境部長彭啓明指出，中小企業可先善用政府輔導措施減碳，未來面對國際規範可創造更多企業競爭力。

總統賴清德今天下午在總統府主持「國家氣候變遷對策委員會第一次委員會議」，彭啓明在會中報告「氣候變遷對全球及台灣的影響衝擊評估」提到，台灣進入排碳有價時代，年底就會進入「碳費先行，以大帶小」階段，未來也會健全碳定價機制，有機會走到總量管制碳交易、接軌各國。

彭啓明今天出席會後記者會時詳細說明，碳費審議委員會預計年底前再召開1至2次的會議，碳費今年底前就會施行，初期碳費也不會高，而碳費只是碳定價的其中一個工具，還有總量管制碳交易這個工具更好。

彭啟明表示，碳費先行之後才會逐步推動碳交易制度，可能會再花幾年時間，因為目前許多企業仍不清楚碳定價，希望讓大家先習慣，2、3年後再逐步轉到碳交易，這樣才能活絡市場、把減碳變成新機會，效率也更好。

彭啓明指出，國家氣候變遷對策委員賴博司有在會議中提到，中小企業有很嚴重碳焦慮，因此有特別向委員說明，初期碳費只有針對500家以上大企業收取，中小企業先不用擔心，但中小企業可以善用政府優惠措施、輔導措施盡量減碳，現在先減碳，未來面對國際或者是歐盟實施的CBAM（碳邊境調整機制）可以創造更多利潤。

彭啓明表示，他上任後其實有拜訪很多高碳排公司，剛開始企業都很緊張，但經過環境部說明後都可以接受，未來中小企業只要有約環境部，他願意親自去中小企業溝通，也會匯集經濟部資源創造減碳機會，「碳費是棍子，我們必須找到蘿蔔」，減碳是壓力也是機會，會雙軌來做。